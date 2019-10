Star Wars: L’ascesa Di Skywalker, leakate le prime foto di Palpatine?

Star Wars: L’ascesa Di Skywalker sarà nei cinema a partire dal 18 Dicembre di quest anno, segnando la fine dell’epopea della famiglia Skywalker. Sappiamo che il film vedrà il ritorno di uno dei cattivi storici della saga e pare che siano state leakate le prime immagini riguardanti il suo aspetto.

E’ stato da poco rilasciato il trailer finale dell’ultimo capitolo di Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Si sono viste molte cose, ma sembra mancare all’appello ancora l’Imperatore Palpatine, iconico villain della serie. Per ora, si è sentita solo la sua voce (e visto il suo immenso trono), ma nessuna immagine. Fino ad ora.

Could the image leaks be telling? Look at the bottom three. Could that be Kylo Palpatine is using force lightening on? Lifting him up in the air as he electrocutes him? Leaving Rey to battle sidious alone? 🤔 pic.twitter.com/oEHucQVlCb

— Alorha Baga (@AlorhaBaga) October 23, 2019