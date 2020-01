Star Wars L’ascesa di Skywalker: come è tornato Palpatine?

Dopo la seconda – non per ordine cronologico – trilogia, Palpatine è stato apparentemente spazzato via dalla “Forza” di Luke Skywalker. Come ha fatto il malvagio imperatore ha tornare nuovamente in Star Wars L’ascesa di Skywalker? In molti si sono fatti questa domanda, ma è giunta in queste ore una flebile spiegazione a questo evento.

Secondo il Visual Dictionary ufficiale del film, momentaneamente disponibile solo nelle librerie americane, Palpatine è stato sottoposto a una serie esperimenti – di tipo tecnologici e occulti – che hanno permesso a quest’ultimo di tornare in vita in una forma semi-umanoide. La spiegazione di fatti ed eventi è per ora ancora piuttosto vaga anche se introduce qualche elemento in più per capire la storia dell’universo di Star Wars e le scelte di regista e sceneggiatore. In particolare non sono specificati i metodi utilizzati dai fedelissimi del lato oscuro della Forza per raggiungere questo incredibile risultato.

Palpatine – da quanto ci è dato di sapere- non è stato il primo Sith a “sconfiggere” la morte, prima di lui nel corso della storia della galassia lontana lontana anche Darth Plagueis aveva raggiunto questo incredibile ed aberrante obiettivo.