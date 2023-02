Dopo il cameo in Obi-Wan Kenobi, serie per Disney+ che ha visto Ewan McGregor riprendere i panni del leggendario maestro Jedi, e nei corti animati Tales of the Jedi, in molti si sono chiesti se Liam Neeson fosse interessato a tornare a interpretare Qui-Gon Jinn. A quanto pare, però, l’attore ha risposto in maniera negativa.

Uno spinoff di Star Wars su Qui-Gon Jinn? Ecco che ne pensa Liam Neeson

No, ce ne sono troppi di Star Wars e ho perso il conto. Nonostante li ammiri, non riesco a starci dietro.

Queste le sue dichiarazioni in una recente intervista ai microfoni di Men’s Health. Apparso per la prima volta in Episodio I – La Minaccia Fantasma, Qui-Gon Jinn è diventato in breve tempo uno dei personaggi più amati dai fan della trilogia prequel e del mondo di Star Wars in generale. Il maestro Jedi di Obi-Wan è stato ucciso in combattimento da Darth Maul, ma è poi apparso come fantasma della forza nel finale di Obi-Wan Kenobi. Liam Neeson ha inoltre prestato la sua voce al personaggio in Tales of Jedi, sei corti animati realizzati da Dave Filoni che, per l’occasione, si è affidato a figure amate del fandom, andando a raccontare momenti ignoti del loro passato e che potrebbero gettare nuova luce sul loro ruolo nella saga.

Al momento il futuro di Star Wars sembra essere prettamente concentrato sul piccolo schermo. A marzo arriverà la terza stagione di The Mandalorian ed è già stata confermata la seconda di Andor oltre alla serie su Asoka. Non si hanno invece notizie del film diretto da Taika Waititi, di cui non è ancora stato svelato il titolo ufficiale, e della presunta nuova trilogia diretta da Rian Johnson, già regista del controverso e discusso Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi.