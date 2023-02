I tre volti storici di Star Wars potrebbero presto tornare in grande stile. Nei giorni scorsi si è diffuso in rete un rumor secondo cui Lucasfilm starebbe pianificando dei cortometraggi con Luke Skywalker, Han Solo e Leia da annunciare durante la Star Wars Celebration di quest’anno, in programma dal 7 al 10 aprile a Londra.

Star Wars, in arrivo dei mini film su Luke, Leia e Han?

L’indiscrezione arriva da Shaun O’Rourke, professionista con vent’anni di esperienza nel mondo dell’industria cinematografica e televisiva. I cortometraggi dovrebbero riportare in auge i tre personaggi citati tramite l’utilizzo della CGI come già fatto con The Mandalorian e The Book of Boba Fett. In molti la vedono come un’occasione per accontentare i fan dopo quanto accaduto con la controversa nuova trilogia cinematografica, raccontando gli avvenimenti post Episodio VI. L’unica attrice che, purtroppo, non potrà tornare nemmeno a doppiare il suo personaggio sarà Carrie Fisher, scomparsa nel 2016.

⚡According to rumors, a series about young Luke, Leia and Han should be announced at Celebration! This information comes from Shaun O'Rourke, a person who has worked with Disney, HBO, Warner Bros, etc. pic.twitter.com/zbG4EMnwzY — Star Councils (@StarCouncils) February 27, 2023

Al momento l’universo di Star Wars è interamente concentrato sul piccolo schermo. Il successo globale di The Mandalorian, di cui arriverà presto la terza stagione su Disney+, ha portato alla realizzazione di numerose serie e di altri progetti che arriveranno nel corso dei prossimi mesi, tra cui uno show in live action su Ahsoka Tano (Rosario Dawson). Discorso ben diverso per la controparte cinematografica: Damen Lindof, Taika Waititi e JD Dillard stanno pianificando i propri film di Star Wars, ma non si conoscono ancora i dettagli precisi. Il regista di Star Wars: L’ultimo Jedi, Rian Johnson, dirigerà la sua trilogia, anche se al momento sta ancora discutendo con la produzione a riguardo.

