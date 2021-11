Star Wars: Rangers of the New Republic è stata cancellata?

Star Wars: Rangers of the New Republic, la serie spin off avente come personaggio principale Cara Dune, la ex Stormtrooper imperiale già conosciuta in The Mandalorian, non sembra navigare in buone acque.

Star Wars: Rangers of the New Republic, una serie incerta fin dal principio

Annunciata lo scorso anno, Star Wars: Rangers of the New Republic doveva, assieme a Ahsoka e al già citato The Mandalorian, costituire una sorta di “trilogia” di serie spin-off di Star Wars. La popolarità che il personaggio di Cara Dune (di cui potete trovare il Funko Pop a questo link) aveva acquistato durante la seconda stagione di The Mandalorian, poteva tranquillamente giustificare una intera serie a lei dedicata, andando così ad approfondire il suo nuovo ruolo di tutrice dell’ordine per conto della Nuova Repubblica.

Già al tempo però, non erano state rilasciata nessuna indicazione a proposito di cosa esattamente Lucasfilm avrebbe voluto presentare con questo nuovo progetto, il che suonava piuttosto sospetto fin dal principio.

Successivamente non sono praticamente avute più notizie in merito dello stato di avanzamento dei lavori, anche perché pochi mesi dopo l’annuncio, l’attrice Gina Carano, che avrebbe dovuto interpretare la protagonista Cara, è stata affrancata da ogni contratto e legame con Lucasfilm, in seguito ad alcuni suoi controversi post sui social network che hanno fatto infuriare una buona parte della community dei fans.

L’uscita di scena della Carano, ha lasciato un grande punto interrogativo sul destino di Star Wars: Rangers of the New Republic, dato che non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale in merito. A suonare quasi come una condanna definitiva per la serie, sono invece le recenti dichiarazioni di Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm.

Durante un’intervista concessa a Empire Magazine, Kathleen Kennedy ha detto chiaramente che per Star Wars: Rangers of the New Republic non è stata attualmente scritta neppure una misera pagina di sceneggiatura o di copione, ma che comunque alcune idee del concept originale saranno utilizzate ugualmente in future produzioni a marchio Star Wars.