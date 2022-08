Quest’anno non solo segna i cinque anni da quando è uscito Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi (leggete la nostra recensione a questo articolo), ma anche i cinque anni da quando Lucasfilm ha annunciato una nuovissima trilogia di film di Star Wars che sarebbe stata creata dallo sceneggiatore e regista di quel film, Rian Johnson. Nonostante alcune voci avessero affermato la decisione di accantonare questa nuova trilogia, Rian Johnson ha dichiarato che non ha rinunciato all’idea e ha infatti dichiarato: “Le porte per la prossima trilogia sono ancora aperte”. Vediamo più nel dettaglio.

Rian Johnson vorrebbe finire la sua trilogia di Star Wars

Rian Johnson è attualmente impegnato con film Knives Out: Glass Onion e la serie targata Peacock, Poker Face, ma, nonostante questo, è intenzionato a non abbandonare l’idea dello sviluppo di una nuova trilogia di Star Wars dopo Gli ultimi Jedi di cui è estremamente orgoglioso.

Parlando con Empire, Johnson ha chiarito che non ha dimenticato il suo set di film originali di Star Wars e ha ancora un ardente desiderio di tornare nella galassia molto, molto lontano lungo la linea:

Sono ancora in contatto con Kathleen Kennedy, siamo spesso insieme, e ne parliamo continuamente. A questo punto è davvero un problema di calendario e di impegni da organizzare, bisogna vedere quando potrà accadere. Ma mi spezzerebbe il cuore se dovessi chiuderla qui, se on potessi più tornare nel mondo di Star Wars.

I commenti di Johnson seguono ciò che Kathleen Kennedy aveva detto sempre a Empire durante la Star Wars Celebration all’inizio di quest’anno, ovvero che tutte le persone coinvolte sono impegnate per ora, ma i film non sono affatto morti e sepolti.

Adesso sono tutti così impegnati, davvero indaffarati a lavorare su diverse cose. Rian ha avuto un successo incredibile con Knives Out, ed è davvero dedito a far funzionare quel franchise adesso. E noi dobbiamo sempre lavorare con tre, anche cinque anni di anticipo su quello che facciamo. Per cui questa è la situazione attuale. Ma lo adoriamo.

L’offerta di Disney+