Star Wars: Shadow of the Sith introdurrà un nuovo, letale avversario per Luke Skywalker. Shadow of the Sith è un nuovo romanzo appartenente al Canon di Star Wars, in uscita il 28 maggio in America, che promette di mettere Luke Skywalker a confronto con una nuova minaccia legata ai Sith, gli eterni rivali Jedi devoti al Lato Oscuro della Forza. Il nuovo romanzo rientra all’interno della definizione del periodo intercorso tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza, un arco di anni che i fan della saga stanno esplorando grazie a opere come The Mandalorian, che possiamo rivedere su Disney+

Star Wars: Shadow of the Sith, un nuovo avversario per Luke Skywalker

In Star Wars: Shadow of The Sith ritorna al centro della trama Exegol, il remoto pianeta che in L’Ascesa di Skywalker si rivela esser il rifugio segreto dell’Imperatore Palpatine, in procinto di realizzare il suo piano di conquista della galassia avviato già ai tempi de La Minaccia Fantasma. Nel romanzo in uscita a fine maggio, ambientato pochi anni dopo Il Ritorno dello Jedi, Luke Skywalker, con l’aiuto di Lando Calrissian, intraprende un viaggio tra le stelle alla ricerca del misterioso pianeta di Exegol, dopo che il contrabbandiere è entrato in possesso di informazione preoccupanti, secondo le quali i Sith sarebbero tornati, ma in aggiunta a questo la sua figlia più giovane sarebbe stata rapita da Ochi of Bestoon, assassino Sith impegnato in una missione che ha come ultimo fine l’uccisione di un bambino la cui esistenza potrebbe cambiare per sempre la galassia.

Nella prima immagine della copertina di Star Wars: Shadow of The Sith, con i due protagonisti è stato ritratto il nuovo villain che Luke dovrà affrontare, una donna misteriosa che indossa una maschera e che sembra legata ai Sith. Secondo quanto rivelato da insider del mondo di Star Wars, questo personaggio sarebbe una vecchia conoscenza del mondo di Star Wars, essendo già comparsa nei romanzi canoni della saga. A supportare questa tesi è anche io9, che ha pubblicato un estratto del romanzo in cui sono presenti dettagli che possono aiutare a identificare questa nuova minaccia.

