Star Wars: star di Stranger Things vorrebbe interpretare un giovane Kylo Ren

Con Star Wars: L’ascesa Di Skywalker, si e’ ufficialmente conclusa la saga creata da George Lucas dedicata alla famiglia omonima, ma una serie di progetti (come ad esempio The Mandalorian) sono in lavorazione per ampliarne ancora di piu’ l’universo narrativo. Recentemente, un giovane attore di Hollywood si e’ espresso favorevole ad interpretare una versione piu’ giovane del cattivo della nuova e piu’ recente trilogia: Ben Solo, alias Kylo Ren.

La giovane star di Stranger Things Finn Wolfhard ha recentemente confermato che gli piacerebbe interpretare un giovane Ben Solo in un ipotetico progetto futuro inerente a Star Wars. Essendo il giovane inteprete solo vent’anni piu’ giovane di Adam Driver, le possibilita’ possono essere pressoche’ infinite.

“Non sei solo tu, mi piacerebbe farlo“, ha risposto Wolfhard a un fan su Twitter che pensava che l’attore avrebbe realizzato un eccellente Ben Solo in un video di GQ. “Ma la serie è appena finita. Ma, sai, sono un free agent, Marvel. E, Disney, ci sono. La Marvel non gestisce alcun … beh, è di proprietà della Disney. Comunque, per qualunque cosa, assumimi.”

Nonostante l’attore confonda accidentalmente la Marvel per la Lucasfilm, l’editore di fumetti sta attualmente offrendo al pubblico Star Wars: The Rise of Kylo Ren, che racconta il conflitto di Ben Solo con Luke Skywalker, il suo passaggio al Lato Oscuro e tutto ciò che il Capo Supremo Snoke ha da offrirgli. Proprio come Rogue One: A Star Wars Story o Solo: A Star Wars Story, uno spinoff incentrato su questo periodo tumultuoso non sarebbe fuori discussione, anche se conosciamo il destino finale del personaggio.

Con la trilogia prequel incentrata su Anakin Skywalker, la trilogia originale incentrata su Luke e Leia e la trilogia sequel incentrata su Kylo Ren e infine Rey che adotta il nome Skywalker, sembrerebbe che il lignaggio generale sia stato concluso abbastanza bene. Nonostante i film siano stati annunciati come la Skywalker Saga, il presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha anticipato il mese scorso che questi personaggi potrebbero fare una sorta di ritorno.

“Devo dire che è un misto di emozioni e devo dirlo perché abbiamo trascorso un periodo davvero incredibile“, ha detto la Kennedy alla premiere dell’ultimo film di Star Wars. “Questi cinque anni sono volati facendo questi tre film, e ci rendiamo conto che stiamo completando la saga e non stiamo necessariamente finendo quello che riguarda gli Skywalker, potrebbero sempre riapparire in un modo o nell’altro, ma per ora siamo giunti ad una conclusione”.