Star Wars: svelati nuovi francobolli a tema Droidi

E’ stata recentemente annunciata una nuova collezione di francobolli di Star Wars con protagonisti i droidi della saga, come R2-D2 e C3PO.

Nonostante oramai si spediscano sempre meno lettere, preferendo le mail, vi sono ancora moltissimi appassionati e collezionisti, che di certo non si faranno sfuggire questi francobolli con protagonisti i robot creati dalla mente di George Lucas:

“Il servizio postale degli Stati Uniti ha annunciato oggi una nuova serie di francobolli di Star Wars, tutti dedicati ai nostri droidi galattici preferiti. Progettata da Greg Breeding con William Gicker che funge da direttore artistico, la collezione sarà disponibile su un pannello di 20 francobolli e presenterà droidi sia dai film in live-action, che da quelli d’animazione, inclusi IG-11, R2-D2, K-2SO, DO, L3-37 , BB-8, C-3PO, un droide Gonk, un droide chirurgico 2-1B e Chopper.”

Questi droidi vogliono dar luce all’impegno di Lucasfilm, così come della sua società madre Disney, per l’apprendimento di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (abbreviato STEM, ovvero science, technology, engineering, e math) e alla continua collaborazione tra Star Wars: Force for Change e l’organizzazione non profit FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology).

Star Wars: Force for Change e FIRST hanno unito le forze per espandere l’accesso all’apprendimento STEM a più giovani in tutto il mondo e per aiutarli a immaginare un futuro più luminoso e inclusivo.

#ThisWeekInStarWars some of our favorite droids join the USPS on dazzling new stamps, we get an exclusive look at new Life Day art, and much much more! pic.twitter.com/dr6olOs8Yn — Star Wars (@starwars) January 28, 2021

Essendo francobolli del servizio postale statunitense, difficilmente vedremo un’iniziativa simile qua da noi; tuttavia, potete comunque acquistarli dal loro sito ufficiale e farveli spedire.