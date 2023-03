Come precedentemente rivelato dai vertici di Disney Plus, l’attuale regime di uscita delle serie sul canale streaming del colosso dell’entertainment non è più considerato un punto a favore. La qualità non sempre eccelsa delle ultime proposte, che hanno visto emergere crepe sia nei prodotti legati al Marvel Cinematic Universe che in quelli ambientati nella galassia lontana lontana di Star Wars, ha portato a rivalutare la roadmap delle nuove uscite su Disney Plus. Se in alcuni casi dei progetti hanno cambiato radicalmente formato, come Armor Wars, la prassi sembra esser quella di diluire con più attenzione i rilasci, scelta che ha portato a dare un segno importante ai fan: svelare la finestra di uscita di Star Wars: The Acolyte su Disney Plus.

Bob Iger annuncia la finestra di uscita di Star Wars: The Acolyte su Disney Plus: segnale positivo o mossa disperata?

A dare questa notizia è stata una fonte decisamente autorevole: Bob Iger. Il CEO di The Walt Disney Company ha confermato una nuova finestra di uscita per Star Wars: The Acolyte su Disney Plus:

Ho ricevuto una clip di una serie di Star Wars che dovrebbe andare in programmazione su Disney Plus nel 2024, intitolata The Acolyte, e mi sembra brillante.

Nonostante sia stata annunciata nel 2020, non era ancora stato chiarito il periodo di uscita di The Acolyte, serie particolarmente attesa dai fan del franchise. Dopo gli exploit non proprio convincente di serie come The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi, la saga si sta affidando a nuove sperimentazioni, come Andor, o alla rodata figura di Din Djarin, tornato recentemente in azione con la terza stagione di The Mandalorian. Nell’ottica di dare ulteriore spessore al franchise, spingendolo in direzioni diverse, una serie come The Acolyte è un progetto essenziale.

Ambientato un secolo prima de La Minaccia Fantasma, The Acolyte vedrà una giovane Jedi (Amandla Stanberg) e il suo vecchio maestro (Lee Jung-jae) indagare su una misteriosa minaccia che incombe sulla galassia. Non è un mistero che questa indagine svelerà come i Sith siano riusciti a infiltrarsi all’interno della Repubblica, andando a presentare la prima storia in live action fondata sulla valorizzazione dei Sith e che vedrà proprio nei leggendari rivali dei Jedi il cuore della trama.

Interessante notare come The Acolyte sarà anche la prima volta che si vedrà in live action una storia ambientata nell’era dell’Alta Repubblica, parentesi del Canon di Star Wars che sinora è vissuta solo in fumetti e romanzi. Presentata come il momento di massimo splendore del vecchio ordine galattico pre-Impero, l’Alta Repubblica ha mostrato in diverse occasioni delle criticità che hanno mostrato le radici del crollo della Repubblica e del fallimento dei Jedi nel proteggerla.

Considerati questi dettagli, è comprensibile che Star Wars: The Acolyte sia uno dei prodotti più attesi non solo di Disney Plus, ma dello sviluppo del franchise. Nei prossimi anni saranno diversi i prodotti che cercheranno di dare nuova linfa alla saga su Disney Plus, facendo ricomparire amati personaggi (come Ashoka) o presentando nuove avventure, come l’annunciato Skeleton Crew. L’aver una data di uscita su Disney Plus di Star Wars: The Acolyte è un segnale positivo, non solo perché viene riconfermato l’impegno di LucasFilm nel ridare lustro a Star Wars, ma perché la finestra di potenziale uscita, ossia l’anno prossimo, sembra indicare che la promessa cura per le future produzioni si stia concretizzando, andando a diluire maggiormente le uscite consentendo di realizzare prodotti che vadano le attuali criticità.

