Star Wars: The Acolyte si è finalmente mostrato ai fan della saga, dopo che negli ultimi mesi è stato al centro di mille speculazioni da parte degli appassionati. Durante la Star Wars Celebration 2023, infatti, Star Wars: The Acolyte si è mostrato per la prima volta, confermando che la futura serie di Disney Plus che si svolgerà in un periodo particolare della continuity Canon del franchise: l’Alta Repubblica.

Durante la Star Wars Celebration 2023, Star Wars: The Acolyte è al centro dell’attenzione dei fan del franchise

A svelare questa attesa dimostrazione di cosa possiamo attenderci da Star Wars: The Acolyte è stato Variety, che ha accompagnato questa notizia con la conferma di quanto la futura serie di Disney Plus entusiasmerà i fan:

Il footage comprendeva inquadrature del Tempio Jedi, Carrie Ann-Moss che lotta con Amandla Stenberg in un modo che ricorda la sua performance in Matrix, una spada laser dorata, con un colpo da maestri finale con un gruppo di Jedi che accende le proprie spade laser all’unisono. Si tratta del potere e di chi è autorizzato a usarlo

La serie sarà ambientata circa 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, un’epoca in cui i Jedi sono al loro apice e la Repubblica affronta un periodo di apparente prosperità. Noto come Alta Repubblica, questo arco temporale è stato raccontato in fumetti e romanzi, rendendo Star Wars: The Acolyte la prima opera live action in cui vedremo questo periodo storico del franchise. Da quanto rivelato alla Star Wars Celebration 2023, Star War: The Acolyte porrà l’enfasi su coloro che usano la Forza, sia i Jedi che i loro eterni nemici, i Sith.

Non sono stati ancora rivelati dettagli specifici della trama, ma una delle attrici protagoniste della serie, Dafne Keen, ha rivelato come saranno importanti soprattutto i Sith:

La serie è ambientata 100 anni prima dei prequel, ed è una sorta di spiegazione su come i Sith si siano infiltrati nella Repubblica. La storia starà fortemente virata sui Sith, che è una cosa che non è mai stata fatta in precedenza

Nonostante questa presentazione, al momento non si hanno ancora notizie certe sulla data di arrivo di Star Wars: The Acolyte su Disney Plus, anche se il CEO di Disney, Bob Iger, ha lasciato intendere che la serie potrebbe esordire il prossimo anno.

