Durante l’ultima giornata di una corposa Star Wars Celebration 2023 è stato annunciato che The Bad Batch, serie animata per Disney+, si chiuderà ufficialmente con la terza stagione in arrivo nel 2024. Il team creativo dietro allo show non ha voluto svelare molti dettagli, ma ha semplicemente dichiarato che la storia di Hunter e della squadra di cloni si chiuderà alla grande.

Star Wars, annunciata The Bad Batch 3

Le prime due stagioni di The Bad Batch sono arrivate rispettivamente nel 2021 e 2022, ottenendo un consenso molto positivo di critica e pubblico. La serie narra le avventure della Bad Batch, gruppo di cloni sperimentali introdotti in Clone Wars. Sono stati gli unici a non cadere sotto al controllo mentale dell’imperatore Palpatine durante l’Ordine 66 in Episodio III: La vendetta dei Sith. Tra i produttori esecutivi figurano Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau e Jennifer Corbett. In Star Wars: The Bad Batch Dee Bradley Baker presta la voce Bad Batch e Michelle Ang a Omega. Non sono mancati anche alcuni graditi ritorni dei personaggi preferiti dai fan come Ming-Na Wen che ha doppiato Fennec Shand, apparsa in live action in The Mandalorian e in The Book of Boba Fett.

Nella seconda stagione dello show (leggete qui la nostra recensione) il gruppo di cloni ha continuato il suo viaggio attraverso l’Impero facendo i conti con la caduta della Repubblica. Hanno incontrato amici e nemici, sia nuovi sia familiari, affrontando una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in luoghi inaspettati e pericolosi. Ian McDiarmid è tornato a prestare la voce al suo iconico imperatore Palpatine.

L’offerta di Disney+