Star Wars: The Clone Wars – annunciata la data d’uscita della settima stagione

Su Disney+ è in arrivo la settima stagione di Star Wars: The Clone Wars. La serie tv d’animazione arriverà sulla piattaforma di streaming online di Disney il 17 Febbraio e sarà l’ultima stagione della serie. L’annuncio arriva direttamente da Disney tramite un video promozionale lanciato sul sito dell’azienda di intrattenimento.

La serie tv animata Star Wars: The Clone Wars è stata creata da George Lucas e Dave Filoni nel 2008 e l’ultima stagione era stata già annunciata durante il San Diego Comic-Con del 2018. Star Wars: The Clone Wars è andata in onda per cinque stagioni su Cartoon Network per poi essere presa in carico da Netflix per la realizzazione della sesta stagione The Lost Missions che ha debuttato nel 2014. Con questa settima e ultima stagione si porterà, quindi, a conclusione il ciclo narrativo iniziato ben dieci anni fa.

Filoni, inoltre, ha dichiarato sul sito ufficiale di Star Wars (potete leggere l’articolo completo a questo link): “Personalmente è davvero gratificante, ogni opportunità di riorganizzare gli ultimi pezzi della storia è davvero significativa in termini della narrazione. Sono felice di portare a conclusione questa parte di The Clone Wars e mi fa molto riflettere su tutte le persone con cui ho lavorato nel corso di questi anni rafforzando tutto ciò che ho imparato da George (Lucas)”.

Filoni ha poi aggiunto: “Non si può sottovalutare l’importanza del fatto che molte persone siano cresciute guardando The Clone Wars. La serie è un pezzo importante della storia di Star Wars anche se i fan di vecchia data potrebbero inizialmente storcere il naso davanti ad una serie animata. I bambini e i più giovani, d’altro canto, hanno adorato i cloni e si sono identificati con loro. Ahsoka ha data ai bambini un personaggio simile a loro con il quale avrebbero potuto identificarsi, qualcuno della loro età che stava vivendo le sfide della vita e che stava imparando lungo la strada. Inoltre, avere un nuovo episodio ogni settimana ci ha davvero permesso di esplorare in modo dinamico quello che stava succedendo con i personaggi nuovi. Penso che le storie abbiano lasciato un’impressione indelebile e, naturalmente, George lo sapeva. Lo sapeva sempre”.

Star Wars: The Clone Wars sarà disponibile su Disney+ il 17 Febbraio negli USA.