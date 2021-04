Star Wars The High Republic: annunciati 4 nuovi romanzi

Sembra che il franchise di Star Wars punterà ancora sul progetto della High Republic (Alta Repubblica) che sta espandendo ulteriormente la storia e la lore della saga creata da George Lucas. Per chi non lo sapesse, The High Republic è un ciclo di opere ambientate nel periodo storico che si colloca approssimativamente 200 anni prima degli eventi della saga degli Skywalker. Questo progetto, in precedenza conosciuto col nome in codice “Project Luminous“, è stato avviato nel 2018 e coinvolge vari medium: dai romanzi e fumetti alle serie TV (come The Acolyte).

Nei mesi scorsi è stata pubblicata la prima tranche di romanzi, che per nostra fortuna stanno venendo tradotti anche in italiano e sono disponibili all’acquisto: La Luce dei Jedi, Una Prova di Coraggio, anche se The Rising Storm e Into the Dark sono ancora disponibili solo in lingua originale.

Recentemente sono stati annunciati le prossime quattro opere che costituiranno la seconda “ondata” di romanzi ambientati nell’Alta Repubblica con le relative date di uscita americane.

The Rising Storm di Cavan Scott sarà un seguito di Light of the Jedi e arriverà sugli scaffali il prossimo 29 giugno. Race to Crashpoint Tower di Daniel José Older sarà un romanzo indirizzato ai ragazzi e arriverà anch’esso il 29 giugno con la copertina creata dall’artista Petur Antonsson. Out of the Shadows di Justina Ireland sarà un romanzo per “giovani adulti” (più o meno adolescenti fino alla maggiore età) e uscirà il 22 luglio. Infine Showdown at the Fair sarà invece un libro di storie di George Mann che vedrà come protagonista il jedi wookie Burryaga Agaburry e arriverà nelle librerie il 5 ottobre.

Sembra insomma che il nuovo ciclo di racconti di Star Wars voglia coinvolgere tutte le fasce di età e comprendere vari tipi di medium, anche considerando che della High Republic esiste anche una serie a fumetti, senza contare il manga The Edge of Balance in uscita il prossimo 7 settembre.