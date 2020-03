Disponibili online le specifiche dei cofanetti speciali Star Wars: The Skywalker Saga Box Set di Star Wars, nelle edizioni in formato DVD e Blu-Ray di quelle che si preannunciano come “edizioni definitive” della saga cinematografica più amata di sempre.

Tempo fa’ vi avevamo segnalato il cofanetto Blu-Ray di The Skywalker Saga i cui dettagli erano piuttosto abbozzati, finalmente sono emersi maggiori dettagli circa la composizione di questi cofanetti da collezione.

Star Wars: The Skywalker Saga Box Set conterrà tutti e nove i film di Star Wars e sarà arricchita da una serie di dischi ricchi di contenuti speciali esclusivi, come documentari e dietro le quinte, che porteranno così il numero totale dei dischi presenti nel cofanetto alla ragguardevole cifra di 27 dischi (circa 26 ore in contenuti).

Star Wars: The Skywalker Saga Box Set sarà disponibile in tre diversi formati: Blu-Ray UHD 4K, Blu-Ray standard e DVD.

Vediamo più nel dettaglio la composizione del cofanetto:

Episode I: Phantom Menace

pisode I: The Phantom Menace bonus disc (181 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose il documentario The Beginning e l’intervista a George Lucas sulla rivoluzione digitale.

Episode II: Attack Of The Clones

Episode II: Attack Of The Clones bonus disc (196 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari From Puppets To Pixels: Digital Characters In Episode II e State Of The Art: The Previsualization Of Episode II.

Episode III: Revenge Of The Sith

Episode III: Revenge Of The Sith bonus disc (327 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari Within A Minute: The Making Of Episode III e The Journey Part 1 & 2.

Episode IV: A New Hope

Episode IV: A New Hope bonus disc (101 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari Aboard The Death Star Overview e Discoveries From Inside: Weapons & The First Lightsaber.

Episode V: The Empire Strikes Back

Episode V: The Empire Strikes Back bonus disc (125 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari George Lucas On Editing The Empire Strikes Back 1979 e A Conversation With The Masters (2010).

Episode VI: Return Of The Jedi

Episode VI: Return Of The Jedi bonus disc (163 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari Conversations: The Effects e Death Star II Space Battle Overview.

Episode VII: The Force Awakens

Episode VII: The Force Awakens bonus disc (149 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari Secrets Of The Force Awakens: A Cinematic Journey e Blueprint Of A Battle: The Snow Fight.

Episode VIII: The Last Jedi

Episode VIII: The Last Jedi bonus disc (165 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari The Director and the Jedi e Balance of the Force.

Episode IX: The Rise Of Skywalker

Episode IX: The Rise of Skywalker bonus disc (157 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari The Skywalker Legacy e

Pasaana Pursuit: Creating The Speeder Chase.

L’edizione in lingua inglese di Star Wars: The Skywalker Saga Box Set sarà disponibile a partire da aprile, con prezzi di listino di 199,99 sterline per l’edizione in Blu-Ray UHD 4K, 64,99 sterline per l’edizione Blu-Ray standard e 44,99 sterline per quella DVD.

Attualmente non ci sono notizie circa la produzione dell’edizione italiana di questo cofanetto, vi terremo aggiornati non appena avremo novità, tuttavia chi lo desiderasse può preordinare l’edizione inglese del cofanetto Star Wars: The Skywalker Saga Completa in formato Blu-Ray standard a questo link di Zavvi o in formato DVD a questo link di Amazon.