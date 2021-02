Star Wars: la trilogia di Rian Johnson è ancora in lavorazione?

Nonostante non fossero stati confermati piani per una nuova trilogia di Star Wars diretta da Rian Johnson, contando anche sul fatto che nemmeno durante l’Investor Day di The Walt Disney Company di Dicembre era stato detto qualcosa in merito, sembra invece che questa si farà e che sia ancora in lavorazione.

A darne notizia è la giornalista di USA Today Sariah Wilson, che sul suo account twitter ha dichiarato, dopo una lunga intervista col regista:

“Lo scrivo ora perchè so già che riceverò molte domande riguardo a questo: sì, la trilogia di Star Wars di Rian è ancora in sviluppo. Nessuna data o tempistica perchè ha altri progetti in corso, ma si sta avverando. QUESTO E’ TUTTO QUELLO CHE SO A RIGUARDO.”

https://twitter.com/sariahwilson/status/1361502613728948230

Detto questo, non è chiaro se il regista abbia risposto effettivamente in maniera affermativa una volta che gli è stata posta la domanda, o se abbia cercato di evitare l’argomento senza confermare qualche cambiamento da parte di Lucasfilm. Detto ciò, finchè non ci sarà una conferma ufficiale, consigliamo di prendere il tutto con estrema cautela.

Prima dell’uscita di Star Wars: Gli ultimi Jedi, Lucasfilm confermò che Johnson avrebbe sviluppato una trilogia di film di Star Wars indipendenti e che avrebbe diretto il primo di questi. Negli anni successivi a quell’annuncio però, non sono stati forniti aggiornamenti ufficiali sulla situazione, salvo che entrambe le parti negassero ogni sorta di cancellazione dell’idea.

Inoltre, Lucasfilm ha annunciato che Patty Jenkins e Taika Waititi avrebbero entrambi diretto altri film di Star Wars e che pure il direttore dei Marvel Studios Kevin Feige ne avrebbe sviluppato uno, facendo crescere l’elenco dei registi impegnati nella realizzazione di pellicole nell’universo creato da George Lucas, ma con solo il film di Jenkins con la data d’uscita confermata, per ora, al 22 dicembre 2023.