Per la gioia di molti fan, Lucasfilm ha confermato in via ufficiale la data di uscita per che la stagione 2 di Star Wars: Visions, così che questa produzione possa unirsi alle celebrazioni pianificate per lo Star Wars Day 2023.

Star Wars Visions 2, la data di uscita

Più nello specifico, Lucasfilm, secondo quanto riportato, ha confermato che la seconda stagione di Star Wars: Visions uscirà il 4 maggio 2023. Le informazioni a riguardo non sono però finite qui! Lucasfilm ha infatti reso noti i titoli dei nove episodi facenti parte della nuova stagione e i nomi delle relative case di animazione con le quali lo studio ha lavorato.

Di seguito condividiamo con voi i dettagli sui nuovi episodi:

Sith, dalla casa di animazione spagnola El Guiri

Screecher’s Reach, dal Cartoon Saloon irlandese

In the Stars, dal Punkrobot cileno

I Am Your Mother, da Aardman nel Regno Unito

Journey to the Dark Head, dallo Studio Mir della Corea del Sud

The Spy Dancer, della compagnia francese Studio La Cachette

I banditi di Golak, da 88 Pictures dell’India

The Pit, della società giapponese D’art Shtajio e Lucasfilm

Aau’s Song, dalla casa di animazione sudafricana Triggerfish

Lunga vita a Star Wars Visions

Dopo l’enorme successo ottenuto con la prima stagione di Star Wars Visions, in pochi sono rimasti sorpresi quando la Lucasfilm ha confermò l’arrivo di una seconda stagione. L’intero progetto, inoltre, porta ampio respiro a nuove sperimentazioni sia in termini di animazione sia in termini contenutistici. A tal proposito, James Waugh, produttore esecutivo di Star Wars: Visions e vicepresidente senior, Franchise Content & Strategy alla Lucasfilm, ha in precedenza dichiarato:

Il riscontro ottenuto dal primo volume di Star Wars: Visions ci ha lasciato senza fiato. Siamo stati davvero felici che questo progetto abbia ispirato e colpito così tante persone. Abbiamo sempre visto Star Wars: Visions come uno spazio di espressione per celebrare il franchise da parte di alcuni dei migliori creatori che lavorano oggi. L’animazione sta vivendo una rinascita globale e siamo costantemente sorpresi dalla quantità di creatività che la spinge sempre più avanti. Con il Volume 1, le menti fantasiose dell’industria giapponese degli anime hanno avuto modo di esprimersi al meglio. Con il Volume 2, abbiamo ampliato la nostra tela per portare il pubblico in un viaggio internazionale con alcuni dei più talentuosi creatori di tutto il mondo. Siamo così orgogliosi di poter rivelare la schiera di studios che abbiamo messo insieme. Ogni cortometraggio è incredibile, pieno di cuore, profondità, immaginazione e dei valori che rendono le storie distintamente Star Wars, il tutto aprendo a nuovi modi di vedere cosa può essere una storia di Star Wars.

Nel caso vi foste persi la prima stagione di Star Wars Visions, vi informiamo che potete recuperarla grazie alla piattaforma streaming Disney Plus. Di seguito potete trovare l’intera lista dei nomi degli episodi che la compongono.

The Duel – Kamikaze Douga

Lop and Ochō – Geno Studio (Twin Engine)

Tatooine Rhapsody – Studio Colorido (Twin Engine)

The Twins – Trigger

The Elder – Trigger

The Village Bride – Kinema Citrus

Akakiri – Science Saru

T0-B1 – Science Saru

The Ninth Jedi – Production IG

Preparatevi dunque ad assistere a un varietà incredibile di stili e toni, un ottimo antipasto nell’attesa della seconda stagione che altro non farà che confermarvi ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, quanto potenziale narrativo abbia ancora oggi l’intero universo Star Wars. Vi ricordiamo inoltre che su Amazon potete trovare numerosi prodotti dedicati al franchise, come ad esempio il cofanetto in formato Blu-ray contenente al suo suo interno tutti i film della saga.

