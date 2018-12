Starfinder Beginner Box: arrivano i primi dettagli

Paizo, casa editrice famosa per Pathfinder, ha appena rilasciato maggiori dettagli sulla Starfinder Beginner Box, la cui uscita è prevista negli USA per il 24 Aprile

Annunciata lo scorso agosto, il prodotto, grazie al regolamento semplificato e ad un riassunto dell’ambientazione inclusi, sarà un modo facile e veloce per introdurre nuovi giocatori nel gioco fantascientifico targato Paizo.

Il contenuto del kit sarà particolarmente ricco: per la parte cartacea avremo un Heroes Handbook di 96 pagine con tutte le regole per creare i personaggi, un’avventura da giocare in solitaria e una Game Master’s Guide, sempre di 96 pagine, contenente un’avventura, le regole per le creature e una serie di consigli su come condurre il gioco.

Come accessori verranno inclusi un set di 7 dadi, 80 pedine colorate per i personaggi e gli alieni, 6 personaggi pregenerati, 6 schede personaggi bianche, 6 carte riassunto per i giocatori e un playmat a doppia faccia su cui poter scrivere e disegnare le mappe.



Il prezzo di vendita sarà di 39,99$