Stargate SG-1: in arrivo un nuovo gioco di ruolo

Arriva un modulo per Dungeons & Dragons che vi porta nel mondo di Stargate! MGM e Wyvern Gaming annunciano il gioco di ruolo su Stargate SG-1: utilizzerà la Open Gaming License di D&D 5e e prevederà una campagna collettiva online.

MGM e Wyvern Gaming annunciano il gioco di ruolo “carta e penna” di Stargate basato sulla serie tv Stargate SG-1. Le due aziende stanno collaborando alla realizzazione di un nuovo prodotto basato sulla popolare serie tv Stargate SG-1.

Stargate SG-1 è una serie tv del 1997 prodotta da MGM Television, basata sul film di fantascienza Stargate. In Stargate SG-1 il colonnello Jack O’Neill e la sua squadra utilizzeranno lo Stargate per viaggiare nell’universo e compiere missioni in nuovi mondo sconosciuti.

Il gioco di ruolo sarà sviluppato per offrire ai fan l’esperienza di poter vivere in prima persona delle avventure come un membro dello Stargate Command (SGC), alle prese con incredibili missioni di esplorazione dell’universo.

Il gioco di ruolo di Stargate SG-1 utilizzerà la Open Gaming License della quinta edizione di Dungeons & Dragons, permettendo al gioco di approcciarsi ad un vasto numero di giocatori che hanno già familiarità con il regolamento base e arricchendo l’esperienza di gioco con nuovi elementi di fantascienza moderna e regole legate al tema dell’esplorazione.

Il gioco di ruolo di Stargate SG-1 si rivolgerà principalmente al target degli appassionati di questo franchise.

Grazie a questo gioco, i fan, potranno mettere alla prova tutte le loro conoscenze della serie ed espanderle andando a scoprire nuovi contenuti che non sono stati affrontati dalla serie tv. In questo modo sarà possibile dare l’opportunità alla fanbase di entrare nuovamente in contatto con i personaggi e i temi della serie in un modo inedito.

Il manuale base conterrà tutte le informazioni necessarie a creare un personaggio del Stargate Command, scegliendo tra diverse razze e classi giocabili. La trama principale riguarderà la guerra contro i Signori del Sistema Goa’uld e come i personaggi potranno influenzarne l’esito tramite le varie missioni.

Nel manuale una parte importante sarà riservata alla vita all’interno del SGC e al tipo di missioni in cui si potrà partecipare, come ad esempio prendere possesso di un punto di interesse, esplorare nuovi mondi, recuperare nuovi artefatti, essere impegnati in una missione di salvataggio e molto altro ancora.

La struttura a missioni del gioco è stata pensata in un ottica di campagna a lungo termine, in cui la progressione dei personaggi all’interno del SGC sarà un elemento centrale.

I giocatori potranno anche partecipare ad una campagna collettiva condivisa, che sarà gestita da un’applicazione online, che permetterà ai vari gruppi di gioco di aggiornare i progressi del proprio party, guadagnando così, oltre alla fama e ai gradi militari, anche ricompense uniche.

Il gioco di ruolo di Stargate SG-1 sarà presentato in anteprima durante il Gen Con di quest’anno (agosto 2019) e verrà messo in commercio durante il Gen Con 2020.