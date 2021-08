Andiamo alla scoperta di tutti gli easter egg e i riferimenti degli episodi 10 e 11 di Stargirl, andati in onda ieri sera su Rai 4 in prima TV e disponibili su Rai Play. La serie ci terrà compagnia tutti i lunedì in prima serata con 2 nuovi episodi fino al season finale del 16 agosto!

Se non conoscete Stargirl potete recuperare il nostro articolo di presentazione a lei dedicato.

Stargirl episodi 10 e 11: tutti gli easter egg e i riferimenti

Stargirl 1×10 – Brainwave Jr.

Mentre Henry scava nell’archivio di videocassette del padre, scopre che Merry, sua madre, era stata una supereroina chiamata Girl of 1,000 Gimmicks. Ma non solo: sua madre infatti era la sorella di Starman.

Merry e il suo alterego Girl of 1,000 Gimmicks furono introdotte su Star-Spangled Comics #81. In quell’albo i genitori di Sylvester lo scoprono rientrare a casa pieno di lividi e contusioni, preoccupati lo portano da un terapista che evidenzia senza dubbi come il ragazzo abbia bisogno di un compagno di giochi. I Pemberton allora decidono di adottare Merry che in poco tempo scopre l’identità segreta del fratello: in Star-Spangled Comics #82 la ragazza aveva già ideato costume e nome da supereroina sostituendosi a Stripesy come spalla di Star-Spangled Kid in Star-Spangled Comics #83 divenendo assoluta protagonista della serie da Star-Spangled Comics #84 e Star-Spangled Comics #90.

Merry e Girl of 1,000 Gimmicks (o Gimmick Girl come venne abbreviato successivamente) tuttavia caddero subito nel dimenticatoio ricomparendo su Infinity Inc. #3 dove, Brainwave Jr. rivelò come Merry fosse sua madre avendo sposato Brainwave ma morendo poi sola dopo aver scoperto che il padre era tornato alle vecchie abitudini criminali. Tuttavia la donna tornerà viva e vegeta in Young Justice #16, la serie del 1999 scritta da Peter David, insieme al suo gruppo di arzilli combattenti del crimine: la Old Justice.

Mentre Barbara sta scrivendo l’email a Sam, il padre biologico di Courtney, è possibile scorgere il mittente di un’altra email e l’oggetto, rispettivamente “The RoyalFC” e “anyone has a two of spades”.

Il riferimento è alla Royal Flush Gang, banda di criminali il cui travestimento aveva a che fare con le carte da gioco e apparsa per la prima volta in Justice League of America #43. In JSA: All Stars #4, Courtney scopre che il padre si unito alla banda con il nome di Due di Fiori (Two of Clubs).

Recuperate tutti gli easter egg e i riferimenti dei primi tre episodi di Stargirl e tutti gli easter egg e i riferimenti degli episodi 4-6 di Stargirl!

Mentre Barbara sta cercando notizie su Starman, una notizia appare velocemente sullo schermo: “JSA Set to Meet President” [la JSA incontra il Presidente – NdA]. Il riferimento è all’albo DC Special #29 in cui viene retroattivamente rivelato che la Justice Society si è fprmata sotto l’egida del Presidente Roosevelt dopo che Hitler era entrato in possesso della Lancia del Destino. La JSA avrebbe combattuto le forze dell’Asse e mantenuto un ottimo rapporto con Roosevelt ma non con i suoi successori che porteranno allo scioglimento della JSA dopo che i suoi membri si rifiutarono di rivelare pubblicamente le loro identità.

Durante la battagli contro Dragon King, Stargirl chiama il villain SnapDragon. Non si tratta solo di un semplice sfottò ma di un preciso riferimento al piano del villain così come visto in Stars and S.T.R.I.P.E. #11-13. Operation Snapdragon infatti era il suo piano per assoggettare il mondo al suo totale controllo attraverso una serie di satelliti.

L’episodio si conclude con l’eroico sacrificio di Brainwave Jr. Si trattano di circostanze simili a quelle che possiamo rileggere in Infinity Inc. #10 ma a parti invertite. In quell’albo infatti Brainwave si era riuscito a redimersi aiutando il figlio in una battaglia all’ultimo colpo psichico contro Ultra-Humanite.

Stargirl 1×11 – Shining Knight

Dopo diversi indizi disseminati nel corso degli ultimi episodi, apprendiamo definitivamente che Justin l’Inserviente è in realtà Sir Justin meglio noto come Shining Knight. Introdotto per la prima volta nel 1941 su Adventure Comics #66, Sir Justin ottenne da Merlino una armatura incantata e un cavallo alato chiamato Vittoria Alata per combattere le forze del male. Come sappiamo dai riferimenti visti proprio nei precedenti episodi, Shining Knight fu un membro dei Sette Soldati della Vittoria, ma come è arrivato a Blue Valley e completamente privo di memoria?

La risposta la possiamo ritrovare in Stars and S.T.R.I.P.E. #11, albo che si collega ai classici del 1972 Justice League of America #100-101 in cui i Sette Soldati affrontarono Nebula Man (riapparso poi anche nella nuova, splendida, incarnazione protagonista di una serie scritta da Grant Morrison che potete recuperare in un volume unico su Amazon) finendo dispersi nel flusso del tempo.

Recuperate tutti gli easter egg e i riferimenti degli episodi 7-9 di Stargirl!

L’altra rivelazione importante dell’episodio è legata all’identità del padre di Courtney. Il loro dialogo sul porticato di casa è ripreso pressoché parola per parola da Stars and S.T.R.I.P.E. #14. A proposito di Sam, mentre sta passeggiando per Blue Valley il cinema della cittadina sta proiettando un nuovo film: The Haunted Tank. Il riferimenti è all’omonima serie creata da Robert Kanigher e Russ Heath che apparve per la prima volta su G.I. Combat #87 (data di copertina maggio 1961).

Protagonista della serie era il fantasma del generale confederato J.E.B. Stuart a cui Alessandro Magno aveva affidato il compito di proteggere il suo discendente, il tenente Jeb Stuart durante la Seconda Guerra Mondiale. Il fantasma aveva pensato bene di infestare il carrarmato M3 Stuart che veniva pilotato dal suo discendente. The Haunted Tank è stata la seconda serie bellica più longeva pubblicata dalla DC dopo la mitica Sgt. Rock.

Ancora un riferimento al contrario all’albo Infinity Inc. #10. Lì Brainwave Jr. assorbiva i poteri del padre dopo la sua morte, in questo episodio invece Brainwave dice di aver assorbito i poteri di Brainwave Jr.