Come già annunciato nelle scorse settimane Stargirl, serie TV incentrata sull’alter ego della studentessa Courtney Whitmore, si chiuderà con la terza stagione. Geoff Johns ha voluto ringraziare fan e cast per il supporto mostrato in questi anni, ma a quanto pare era già pronto alla possibile cancellazione. La protagonista Brec Bassinger ha infatti rivelato che il noto fumettista aveva girato due finali differenti per la terza stagione.

Stargirl 3, girati due finali differenti

Ospite del podcast The Wayne Ayers Brec ha svelato che Geoff Johns non voleva deludere i fan e lasciare l’arco narrativo della serie incompiuto: “Ha deciso di andare ben oltre e girare due finali diversi. Mi dispiace che i fan non potranno vedere realizzata la sua idea per la quarta stagione perchè era pazzesca. Sarebbe stato un qualcosa di epico ed è per questo che, forse, ci hanno messo tanto tempo per confermarci la cancellazione dello show. Purtroppo è andata così”. Stargirl era uno dei pochissimi show a tema DC rimasti attivi sulla CW assieme a Superman & Lois e Gotham Knights. Il finale della terza stagione andrà in onda il 7 dicembre (in Italia le puntate sono state trasmesse su Rai 4). Al momento non è dato sapere se il finale alternativo verrà in qualche modo diffuso in rete.

Stargirl è ambienta su Terra-2, l’universo alternativo DC Comics su cui si muovono versioni inedite dei celebri supereroi tra cui Superman, Batman, Flash. Non ha nulla a che vedere con l’Arrowverse e tutti i componenti della Justice Society of America sono morti durante lo scontro con la Injustice Society e il mondo ha dovuto abituarsi alla vulnerabilità dei supereroi. In questo contesto, la studentessa Courtney Whitmore scopre che il suo patrigno Pat Dugan è stato la spalla del mitico Starman e dopo aver recuperato il potente Scettro Cosmico, assume poteri e identità di Stargirl prefiggendosi di combattere i supercriminali e rifondare la Justice Society of America. Sarà proprio insieme al neonato team di giovani super-eroi che nella seconda stagione Stargirl dovrà affrontare una delle più spietate minacce che la mitologia dei fumetti DC abbia mai conosciuto: l’entità malvagia e megalomaniaca Eclipso.