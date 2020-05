Stargirl – i trailer finali dedicati alla legacy e ai villain

DC Universe e The CW hanno pubblicato gli ultimi due trailer di Stargirl – la nuova serie che debutterà il prossimo 18 maggio negli USA sulla piattaforma streaming DC Universe e il giorno successivo su The CW ovvero lo stesso canale dove è di casa l’Arrowverse – dedicati alla legacy dell’eroina teenager protagonista della serie e ai villain ovvero la Injustice Society.

Eccovi il primo:

Ed il secondo puntualmente intitolato Injustice:

In Stargirl, faremo la conoscenza di Courtney Whitmore (Brec Bassinger) la cui vita viene sconvolta quando da Los Angeles si trasferisce a Blue Valley nel Nebraska insieme alla madre e al suo patrigno Pat Dugan (Luke Wilson). Proprio Pat ha un passato segreto: era il sidekick del noto supereroe Starman! Courtney entrerà quindi in possesso della potentissima Asta Cosmica diventando l’eroina Stargirl.

Ed è proprio dalla JSA che parte la conversazione anche grazie al nuovo poster che presenta i personaggi “secondari” della serie.

Geoff Johns, produttore e sceneggiatore della serie, descrive la serie come un “superhero family show”. La serie gioca quindi sulla tensione fra Courtney e il patrigno che Pat che decide di vestire nuovamente i panni del sidekick, questa volta come il robotico S.T.R.I.P.E, e scoperta che i membri della JSA sono morti e quindi una nuova generazione di eroi decide di prendere il loro posto. Courtney recluterà così alcuni suoi compagni di scuola per questa nuova missione.

Stargirl vede nel cast Brec Bassinger (Courtney Whitmore aka Stargirl), Luke Wilson (Pat Dugan aka Stripesy / STRIPE), Amy Smart (Barbara Whitmore), Joel McHale (Sylvester Pemberton aka Starman), Lou Ferrigno Jr. (Rex Tyler aka Hourman), Brian Stapf (Ted Grant aka Wildcat), Henry Thomas (Dr. Charles McNider aka Dr. Mid-Nite), Joy Osmanski (Paula Brooks aka Tigress), Neil Hopkins (Lawrence “Crusher” Crock aka the Sportsmaster) , Nelson Lee (Dragon King), Meg DeLacy (Cindy aka figlia di Dragon King) e Trae Romano (fratellastro di Courtney).