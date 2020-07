Stargirl – rinnovata per una seconda stagione, andrà su The CW

Nel tardo pomeriggio di ieri Deadline ha confermato che DC e Warner Bros. hanno deciso di rinnovare Stargirl per una seconda stagione confermando anche che la serie non andrà più sulla piattaforma DC Universe ma direttamente su The CW – network già casa dell’Arrowverse.

La Stagione 1 ha goduto di una doppia programmazione andando il lunedì su DC Universe e il martedì in “replica” proprio su The CW. Lo spostamento potrebbe essere stato dettato dalla volontà di ricompattare la programmazione televisiva DC più “generalista” o soddisfare la possibilità di un crossover che coinvolga anche l’ultima serie nata in casa DC.

Con il passaggio di Stargirl su The CW, l’unica serie rimasta su DC Universe è Titans dopo che anche Doom Patrol ha debuttato su HBO Max. Si concretizzano sempre di più quindi le voci che vorrebbero la piattaforma DC Universe venire ben presto inglobata in HBO Max.

In Stargirl, abbiamo fatto la conoscenza di Courtney Whitmore (Brec Bassinger) la cui vita viene sconvolta quando da Los Angeles si trasferisce a Blue Valley nel Nebraska insieme alla madre e al suo patrigno Pat Dugan (Luke Wilson). Proprio Pat ha un passato segreto: era il sidekick del noto supereroe Starman! Courtney entrerà quindi in possesso della potentissima Asta Cosmica diventando l’eroina Stargirl.

Geoff Johns, produttore e sceneggiatore della serie, descrive la serie come un “superhero family show”. La serie gioca quindi sulla tensione fra Courtney e il patrigno che Pat che decide di vestire nuovamente i panni del sidekick, questa volta come il robotico S.T.R.I.P.E, e scoperta che i membri della JSA sono morti e quindi una nuova generazione di eroi decide di prendere il loro posto. Courtney recluterà così alcuni suoi compagni di scuola per questa nuova missione.

Stargirl vede nel cast Brec Bassinger (Courtney Whitmore aka Stargirl), Luke Wilson (Pat Dugan aka Stripesy / STRIPE), Amy Smart (Barbara Whitmore), Joel McHale (Sylvester Pemberton aka Starman), Lou Ferrigno Jr. (Rex Tyler aka Hourman), Brian Stapf (Ted Grant aka Wildcat), Henry Thomas (Dr. Charles McNider aka Dr. Mid-Nite), Joy Osmanski (Paula Brooks aka Tigress), Neil Hopkins (Lawrence “Crusher” Crock aka the Sportsmaster) , Nelson Lee (Dragon King), Meg DeLacy (Cindy aka figlia di Dragon King) e Trae Romano (fratellastro di Courtney).