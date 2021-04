Starlight di Mark Millar diventa un film

Deadline riporta che 20th Century ha iniziato la pre-produzione di Starlight, film ispirato all’omonima serie a fumetti scritta da Mark Millar con disegni di Goran Parlov. Si tratterebbe di un nuovo franchise che il vulcanico autore scozzese porterebbe al cinema dopo Kick-Ass e Kingsman.

Starlight, i primi dettagli

A dirigere Starlight è stato chiamato il regista Joe Cornish, già dietro alla macchina da presa per l’ottimo Attack the Block, che si occuperà di scrivere anche l’adattamento per il grande schermo. I produttori invece saranno Simon Kinberg e Audrey Chon per la Genre Films dello stesso Kinberg e Nira Park.

Starlight, il fumetto

Scritto da Mark Millar con matite del grande Goran Parlov (Magico Vento, The Punisher), Starlight è edito in Italia da Panini Comics.

Eccovi la sinossi:

Quarant’anni fa, Duke McQueen era il più grande eroe dell’universo. Messo di fronte alla propria caducità dalla morte della moglie, Duke sente tutto il peso degli anni. E non lo aiuta certo la diffidenza del mondo, che considera le sue avventure interplanetarie come i deliri di un vecchio pazzo. Ma quando un ragazzino arriva da un altro pianeta a chiedere il suo aiuto contro una terribile minaccia aliena, Duke sente il fuoco dell’eroismo bruciare ancora… Per i più giovani, è consigliata la supervisione di un adulto.

Millarverse in TV

Ricordiamo che il prossimo 7 maggio debutterà su Netflix la serie TV ispirata ad un’altra seria a fumetti firmata da Mark Millar: Jupiter’s Legacy

Eccovi la sinossi:

Jupiter’s Legacy è un superhero drama che attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà. Dopo aver trascorso quasi un secolo a proteggere l’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per continuare l’eredità. Ma le tensioni aumentano quando i giovani supereroi, affamati di dimostrare il loro valore, lottano per dimostrarsi all’altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli standard personali esigenti.

Per i dettagli e il trailer visitate il nostro articolo dedicato!

Se volete provare il servizio di Netflix potete riscattare il vostro mese gratuito qui

In attesa di Jupiter’s Legacy, recuperate il volume Starlight edito da Panini Comics.