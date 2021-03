Starlight Enclave: svelata la cover del nuovo libro di R.A. Salvatore

Starlight Enclave è il libro della nuova trilogia scritta da R.A. Salvatore sui personaggi di Forgotten Realms di Dungeons & Dragons, del quale è stata appena rivelata la copertina.

R. A. Salvatore ha creato il personaggio di Drizzt Do’Urden, l’elfo oscuro che ha resistito alla prova del tempo diventando un’icona nel genere fantasy. Con il suo lavoro in Forgotten Realms, Crimson Shadow, DemonWars Saga e altre serie, Salvatore ha venduto più di trenta milioni di libri in tutto il mondo ed è apparso nella lista dei bestseller del New York Times più di due dozzine di volte.

Starlight Enclave è ambientato dopo la rivolta demoniaca, con il mondo in pace da diversi anni. Ma i recenti tumulti dei drow di Menzoberranzan rendono Jarlaxle inquieto. Preoccupato che i suoi alleati possano essere trascinati in una guerra civile tra le grandi casate, è ansioso di assicurarsi che Zaknafein sia in possesso di armi adatte alle sue abilità, inclusa una in particolare: Khazid’hea, una potente spada conosciuta anche come “Cutter” che ha iniziato guerre, corrotto i suoi possessori e versato il sangue di molte, molte persone.

Jarlaxle e un piccolo gruppo di compagni andranno in spedizione alla ricerca dell’ultimo possessore dell’arma, Doum’wielle, nel gelido nord, perché potrebbe essere la chiave per sbloccare il potenziale della spada e forse la chiave per prevenire lo spargimento di sangue che incombe sul Sottosuolo.

Nel mentre, Drizzt sta intraprendendo un viaggio per conto suo, sia spirituale che fisico: vuole presentare sua figlia Brie al Grandmaster Kane e introdurla alle pratiche che sono state fondamentali per le sue convinzioni. Ma essendo tornato solo di recente dalla vera trascendenza, il ranger non è più sicuro di cosa significhino queste convinzioni, anche se è sulla buona strada per determinare il futuro, non solo per la sua famiglia, ma forse per l’intera regione settentrionale dei reami stessi.