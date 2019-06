Starlord (Avengers: Infinity War) Sixth Scale Figure in arrivo da Hot Toys

Peter Quill alias Star-Lord si unisce agli eroi Marvel proposti da Hot Toys tratti dal film Avengers: Infinity War

Pilota esperto e maestro dei Blaster, Peter Quill (Chriss Pratt), noto come Star-Lord, è il collante che tiene uniti i Guardiani della Galassia – gruppo di ex fuorilegge e criminali ora dediti alla giustizia – che grazie al proprio leader in più di un’occasione hanno salvato l’intero universo. Durante Avengers: Infinity War, Quill nel tentativo di trovare Gamora (rapita da Thanos) fa la conoscenza di Tony Stark, Spider-Man e Doctor Strange, grazie a loro escogita un piano per sottrarre il Guanto dell’Infinito dalla mano del Titano folle Thanos.

Perfettamente ricreato dalle sembianze dell’attore Chriss Pratt, Hot Toys (azienda leader di Action Figures con sede in Hong Kong) ha comunicato l’apertura dei preordini di Star-Lord tratto da Avengers: Infinity War per la linea Movie Masterpiece – la serie di action figure collezionabili in scala 1/6 dedicata al mondo del Cinema e delle Serie TV. Come la maggior parte delle figure in scala 1/6 parliamo di un prodotto che sarà alto circa 30 cm con corpo articolato e vestiti in simil pelle e stoffa. Soffermatevi a guardare i dettagli delle cuciture, Hot Toys non lascia nulla al caso curando in ogni minimo dettaglio quella che alla fine risulterà essere una vera ed autentica replica del personaggio in scala ridotta.

Come ogni action figure che si rispetti anche questa sarà dotata di una basetta espositiva con il logo del film; a questo supporto sarà possibile anche fissare il braccio snodabile fornito in dotazione per riprodurre al meglio le pose aeree di Peter Quill dati gli accessori forniti, infatti, oltre alle solite mani intercambiabili con questa uscita avremo anche parte del suo arsenale tecnologico in grado di mettere in difficoltà ogni tipo di nemico. Tornando alle pose aeree avremo come effetti i cerchi di luce creati da Doctor Strange sui quali Peter interagisce nella battaglia contro Thanos. Immancabile la testa aggiuntiva che sarà dotata di Led e il casco semi-aperto

Star-Lord è da pochissimo in preordine su Sideshow al prezzo di 251,00 $ con spedizione stimata nel periodo che va da Ottobre a Dicembre 2020.