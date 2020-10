Static Shock – Michael B. Jordan produrrà il film

THR ha riportato nella tarda serata di ieri che Michael B. Jordan (Creed, Black Panther) insieme alla sua casa di produzione Outlier Society e Reginald Hudlin produrrà il film con protagonista Static Shock, già annunciato durante il DC FanDome di agosto.

Jordan ha dichiarato:

Sono molto orgoglioso di poter contribuire alla costruzione di questo universo incentrato su supereroi di colore, la nostra comunità se lo merita. Outlier Society è intenzionata a portare la diversità di questi e di altri personaggi dei fumetti su diverse piattaforme e siamo entusiasti di poterlo fare con Reginald e la Warner Bros.

Attualmente ovviamente non si hanno ulteriori dettagli sul progetto.

Static Shock e il ritorno della Milestone

L’annuncio del film su Static Shock è solo l’ultimo tassello del già annunciato ritorno della Milestone in seno alla proposta editoriale della DC.

Milestone Media fu fondata nel 1993 da un gruppo di autori afro-americani fra cui Dwayne McDuffie, Denys Cowan, Michael Davis e Derek T. Dingle. Questi autori si fecero portavoce dell’esigenza di rappresentare nel medium fumetto, ovviamente nello specifico nel panorama dei comics supereroistici, le minoranze con particolare attenzione alla popolazione di colore. Il personaggio più noto della Milestone è sicuramente Static Shock protagonista anche di una serie animata andata in onda a partire dal 2000.

Il rilancio della linea a partire da febbraio 2021. Si partirà con un graphic novel di Reginald Hudlin e Kyle Baker e una serie regolare digital first, di un autore che non si è potuto ancora rivelare, dedicati a Static Shock, un progetto dedicato a Icon e Rocket di Reginald Hudlin e Denys Cowan e l’introduzione di nuovi personaggi. Allo studio anche soluzioni young adult come già fatto per gli altri personaggi DC.

Il rilancio della linea verrà preceduto da un one-shot intitolato Milestone Returns Zero che sarà disponibile il 12 settembre in concomitanza con la seconda giornata del DC FanDome. Si tratterà di un albo di 17 pagine scritto da Reggie Hudlin e Greg Pak con matite di Denys Cowan, Chris Sotomayor, Jim Lee, Ryan Benjamin, Khoi Pham, Scott Hanna, Bill Sienkiewicz, Don Ho, Alex Sinclair e Deron Bennett.

In attesa di poter leggere il ritorno degli eroi Milestone, sono state diffuse alcune tavole non letterate in cui però possiamo già vedere il restyling di Static Shock e Icon & Rocket:

Sempre durante il pane è stato anche confermato che le serie originali Milestone saranno rese progressivamente disponibili in digitale sulle principali piattaforme.