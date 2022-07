Continua l’espansione del rinnovato Milestone Universe all’interno dell’Universo DC. Durante il panel Jim Lee and Friends al San Diego ComiCon 2022, Denys Cowan, co-fondatore della Milestone, e lo stesso Jim Lee, DC Chief Creative Officer, hanno annunciato Static: Shadows of Dakota.

Static nuovamente in azione in Static: Shadows of Dakota

Static: Shadows of Dakota sarà una miniserie di 6 numeri che verrà pubblicata negli Stati Uniti a partire dal prossimo 4 ottobre. La miniserie sarà scritta da Vita Ayala con matite di Nikolas Draper-Ivey e sarà la diretta continuazione della precedente miniserie di Static: Season One (recentemente pubblicata anche in Italia con il titolo Static: Stagione Uno da Panini DC Italia).

Static è Virgil Hawkins, un adolescente bullizzato che ha ottenuto i poteri per caso tramite un gas lacrimogeno sperimentale rilasciato su un corteo di protesta! Ora Virgil ha un potere straordinario, la capacità di manipolare i campi elettromagnetici, e si chiede cosa farne… Nel frattempo dovrà vedersela con bulli superpotenziati e una cospirazione governativa!

In Static: Shadows of Dakota, il giovane eroe dovrà vedersela con il misterioso Ebon e la sua furia omicida che sta mettendo a ferro e fuoco il sottobosco criminale di Dakota nella speranza di poter trovare suo fratello. La violenza deflagrerà in ogni angolo della città e gli innocenti finiranno nel fuoco incrociato, come farà Static a fermare Ebon e la violenza?

