Dopo aver vestito i panni del vigilante dei fumetti DC per ben otto stagioni, Stephen Amell apre le porte a un possibile di ritorno di Arrow, magari su altre piattaforme e in un format più maturo. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Den of Geek in occasione di una recente intervista:

Stephen Amell è aperto a un possibile ritorno di Arrow

“Devo molto all’intero team della DC, della CW e Warner Bros. Adoro il personaggio e adesso che sono passati più di due anni da quando abbiamo concluso il tutto, devo dire che mi manca ancora. Io sono sempre disponibile. Se ci dovesse essere la possibilità di portare Arrow su una nuova piattaforma, riprenderlo in forma differente e magari mostrare anche scene più sanguinolente, sarei il primo a farmi avanti”.

Sin dal debutto nel 2012, Arrow è diventata in breve tempo una delle serie di punta del network CW, dando vita a un vero e proprio universo televisivo chiamato Arrowverse e che ha prodotto show come The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl e Batwoman.

L’ultima stagione è andata in onda a gennaio del 2020 a seguito del ruolo cruciale avuto da Oliver Queen/Green Arrow nel mega crossover Crisi su Terre Infinite. Stephen Amell si è poi dedicato ad altri progetti, tra cui Heels, serie TV targata Starz e incentrata sul mondo del Wrestling (qui la nostra intervista).

Arrow è una serie televisiva statunitense, basata sul personaggio di Freccia Verde supereroe protagonista di una serie di fumetti pubblicata da DC Comics. La serie è incentrata su Oliver Queen, interpretato da Stephen Amell, che, dopo aver passato cinque anni su un’isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow. Fanno parte del cast principale anche Emily Bett Rickards, David Ramsey, Willa Holland, Paul Blackthorne, Katie Cassidy, Colin Donnell, Manu Bennett, Colton Haynes, John Barrowman, Susanna Thompson, Echo Kellum, Josh Segarra, Rick Gonzalez e Juliana Harkavy.