Stephen Amell (Green Arrow) e Grant Gustin (Flash) hanno girato la loro ultima scena insieme

Nonostante le nuove stagioni degli show facenti parte dell’Arrowverse sono appena iniziate negli States, il viaggio di Stephen Amell come Oliver Queen sta per avviarsi alla sua naturale conclusione. La scorsa settimana, Amell ha condiviso sui social media che aveva girato la sua ultima scena con Supergirl per l’ultima volta, e lunedì ha invece condiviso che gli sarebbe rimasto soltanto un’ultima puntata di Arrow da girare. Ma è quello che è accaduto il martedì seguente a colpire il cuore dei fan: l’attore ha terminato le riprese dell’ultima scena che condividerà con Grant Gustin, l’interprete di Barry Allen/Flash nell’omonima serie televisiva.

L’Arciere di Smeraldo di The CW ha condiviso una clip sul suo profilo Twitter che lo mostra sdraiato su un letto incosciente dentro quelli che sembrano essere i Laboratori S.T.A.R. “Ho appena concluso il mio ultimo giorno di lavoro con Grant”, scrive Amell in didascalia al video. “Ho imparato così tanto da lui negli ultimi 7 anni. Ho sempre pensato che Barry tirasse fuori il meglio da Oliver. Se Arrow ha acceso la scintilla, Flash ha acceso la fiamma. Inoltre… mi sono addormentato durante la nostra ultima scena. Grazie a lei, signor Gustin.” Anche se è presto per dirlo con certezza, sembra che questa scena finale con Gustin provenga probabilmente dal prossimo crossover “Crisis on Infinite Earths”.

Potete visionare la clip qui di seguito.

Just wrapped my last day working with Grant. I’ve learned so much from him over the past 7 years. Always felt like Barry brought the best out in Oliver. If Arrow lit the spark, Flash fanned the flame. Also… I fell asleep during our last scene. Thank you, Mr. Gustin. pic.twitter.com/5RmdkYwE5L

— Stephen Amell (@StephenAmell) October 22, 2019