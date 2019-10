Stephen King e la sua speciale classifica: ecco le migliori battute nei film!

Stephen King, attraverso i suoi canali social, ha comunicato ai suoi seguaci le migliori battute presenti nei film. Ecco quali sono.

Stephen King, uno dei migliori scrittori presenti sul globo, ha stilato una speciale classifica delle migliori battute dei film. Questa lista, naturalmente, è strettamente personale e non vuole in alcun modo influenzare i gusti dei suoi lettori e seguaci.

In prima posizione, troviamo un film che ha impaurito milioni di persone, vale a dire Lo Squalo del 1975. Ve la ricordate la battuta pronunciata dal Brody di Roy Schneider? Niente paura, eccola qui: “You’re gonna need a bigger boat”. La traduzione è “Ci serve una barca più grossa”.

Al secondo posto della speciale classifica troviamo la battuta detta da Bill Paxton in Aliens – Scontro Finale (1986). Per chi non la sapesse, l’attore aveva pronunciato: “Game over, man! Game over!”. La traduzione è “È fatta, gente! Fine partita, fine partita!”.

Nell’ultimo posticino del podio, invece, troviamo una celebre battuta di Scarface (1983): “Say hello to my little friend!”. Tuttavia, quest’ultima è stata adattata in modo leggermente differente da come vuole la traduzione, ovvero: “Salutatemi il mio amico Sosa”.

Al quarto – e ultimo posto – troviamo infine un altro classico del cinema, Il Padrino del 1972. In questo film, infatti, Peter Clemenza affermò: “Leave the gun. Take the cannoli”. Tradotto in: “Lascia la pistola, prendi i cannoli”.

Insomma, Stephen King si è davvero divertito a stilare questa stranissima classifica personale. La domanda quindi sorge in modo del tutto spontaneo: vi ritrovate nelle scelte dello scrittore?