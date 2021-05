Stessi personaggi, animatori diversi

Gli appassionati di anime con l’occhio più allenato riconoscono quando i loro personaggi preferiti prendono vita grazie al lavoro di animatori diversi, o se il loro aspetto muta, in qualche modo. Ciò è molto interessante, perché permette agli spettatori più attenti di riconoscere, attraverso le differenze che riescono a cogliere, la mano degli animatori.

La mano dei singoli animatori

Su 2ch è stato pubblicato di recente un thread che mostra una serie di immagini che ritraggono il medesimo personaggio in più versioni, per mettere a confronto gli stili dei diversi registi e animatori.

Spesso le differenze sono quasi impercettibili, ma non è sempre così. Le immagini che troverete più in basso sono suddivise in base all’anime di riferimento; ai lati ci sono i nomi dei registi e animatori, mentre in alto potete vedere i nomi dei personaggi. Tuttavia, in alcune immagini questi nomi sono invertiti.

Anche se diversi artisti disegnano lo stesso personaggio e mirano a ottenere un aspetto che risulti coerente con le sue rappresentazioni precedenti, gli stili individuali occasionalmente emergono in superficie, che questo sia intenzionale o meno. Diamo un’occhiata.

Dragon Ball Z

Ecco sei dei personaggi più popolari di Dragon Ball Z: Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Goten e Trunks, realizzati da 9 diversi animatori o direttori dell’animazione, nominati a sinistra. Se siete anche dei collezionisti di gadget, manga e anime, in questa pagina di Amazon potete trovare un bel po’ di articoli interessanti su Dragon Ball Z.

Sailor Moon

Nella prima delle 3 immagini dedicate a Sailor Moon potete vedere 11 personaggi realizzati da 18 artisti diversi:

Le nostre 10 eroine sono protagoniste uniche dell’immagine di seguito, in cui possiamo vederle in 9 versioni differenti:

Infine, in basso trovate invece 9 diverse versioni della piccola Chibiusa:

Card Captor Sakura

Ammirate la protagonista Sakura Kinomoto animata da 8 differenti artisti dell’animazione:

Pokémon

Fra i 4 personaggi del celeberrimo franchise non potevano di certo mancare Ash e il suo fedelissimo Pikachu; qui vengono mostrati in 6 differenti versioni:

Mobile Suit Gundam 00

7 artisti per 4 personaggi:

Yu-Gi-Oh!

Ammirate come Seto Kaiba si trasformi nelle mani di 12 animatori differenti. In questo caso, a destra troverete anche alcune tavole del manga originale:

Yu-Gi-Oh! GX

Il personaggio principale Judai Yūki (conosciuto qui in Italia come Jaden Yuki) viene mostrato in ben 35 versioni:

Shin Chan

Nell’immagine sottostante potete vedere Misae Koyama, madre del protagonista Shinnosuke Nohara, ritratta da 16 diversi animatori:

Hunter X Hunter

5 dei personaggi più conosciuti dell’opera di Yoshihiro Togashi, ovvero Gon Freecss, Killua Zoldick, Kurapika, Leorio Paradinight e Hisoka Morow, sono immortalati ognuno da 6 artisti:

One Piece

Et dulcis in fundo, una delle mie opere preferite: la moderna Odissea conosciuta come One Piece! Godetevi fino a 14 diverse versioni dei diversi membri della famigerata ciurma di Cappello di Paglia.

Ecco a voi Monkey D. Luffy, lo spadaccino Roronoa Zoro, la navigatrice Nami, il cecchino Usopp, il cuoco e donnaiolo di bordo Vinsmoke Sanji (ma lui preferisce essere chiamato “Gambanera”), la renna antropomorfa, nonché medico di bordo Tony Tony Chopper, l’archeologa Nico Robin e il carpentiere Franky:

Per chi come me ama l’arte, poter confrontare in maniera così diretta gli stili di disegno di così tanti artisti è una bellissima occasione, nonché uno stimolo a cercare sempre nuovi dettagli e differenze nelle rappresentazioni dei nostri personaggi preferiti, quasi come se fosse una piccola caccia al tesoro.