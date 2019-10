Steven Universe cambia titolo e sigla d’apertura per la stagione finale

Steven Universe cambia titolo e sequenza d'apertura per la stagione finale della serie, Steven Universe Future.

La quinta stagione di Steven Universe avrebbe potuto essere un buon finale serie, il film Steven Univers: The Movie, avrebbe potuto chiudere tutte le sottotrame lasciate in sospeso… ma contro ogni probabilità, la serie animata creata da Rebecca Sugar tornerà con un’ultima stagione, che per l’occasione cambia titolo e sigla d’apertura.

La notizia arriva direttamente dal New York Comic-Con che presenta la nuova serie con il titolo di Steven Universe Future, serie animata ambientata due anni dopo gli eventi del film (o due anni dopo le prime cinque stagioni dello show, se in questo momento state facendo i conti), e si presenta come “la stagione conclusiva dello show.” Accompagnata da una nuova sigla d’apertura -che altri non è se non una versione più breve e riarrangiata di un brano musicale presentato per la prima volta in Steven Universe: The Movie-, mostra diverse novità come un numero sempre più alto di Gemme, l’integrazione delle stesse con i cittadini umani di Beach City, e Steven, che ora è sufficientemente grande per potersi mettere al volante del furgone di suo padre. Secondo Rebecca Sugar “Steven Universe Future più che una sesta stagione rappresenterà un lungo epilogo”: infatti, benché non sia stato annunciato quando l’atto finale andrà in onda né da quanti episodi sarà composto, sappiamo che questo offrirà un finale soddisfacenti per tutti i personaggi coinvolti.

Iniziata a novembre 2013 ed attualmente a quota 160 episodi, la serie animata di Steven Universe si ambienta nella cittadina di Beach City, in America, dove vivono le Crystal Gems, un gruppo di Gemme incaricate della protezione della Terra da chiunque minacci la sopravvivenza del pianeta e della razza umana formato da Ametista, Perla e Garnet, a cui si aggiunge Steven, un ragazzino per metà umano e metà Gemma, che ha ereditato la pietra da sua madre, Quarzo Rosa, e precedente leader delle Crystal Gems.

Steven Universe Future arriverà prossimamente negli Stati Uniti e successivamente in Italia su Cartoon Network.