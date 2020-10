Steven Universe Future: la sesta stagione arriva su Cartoon Network

Arriva in prima Tv assoluta su Cartoon Network (canale 607 di Sky) l’attesissima sesta stagione della serie cult sulle magiche avventure di Steven Universe, prodotta da Cartoon Network Studios e nata dalla penna di Rebecca Sugar, rivoluzionaria e pluripremiata animatrice statunitense. L’appuntamento con Steven Universe Future, sesta e ultima stagione che segna l’epilogo dell’amatissimo show animato, è a partire dal 5 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle ore 19:40.

Leggi anche: Steven Universe non continuerà come serie a fumetti

I nuovi episodi riprendono la storia a partire dal film Steven Universe The Movie, nel quale Steven ha combattuto duramente ed è riuscito a salvare la Terra e le Gemme, ma ora si trova a dover affrontare i suoi stessi fantasmi. Perseguitato dal passato e disorientato dal presente, Steven inizia a manifestare nuovi e incontrollabili poteri: in queste inedite puntate Steven diventerà maestro, con l’obiettivo di formare nuove Gemme nella scuola creata nella piccola comunità dove Umani e Gemme convivono felici.

Rebecca Sugar ha dichiarato:

“Sono entusiasta degli episodi conclusivi di Steven Universe Future, e sono immensamente grata al pubblico per aver supportato lo show per tutti questi anni. Ho sempre creduto nel potere dell’animazione e di questi tempi è innegabile: le amicizie forgiate da questo show, gli artisti che ci hanno lavorato, le famiglie che lo hanno guardato insieme e che si sono riviste nei personaggi, è un qualcosa che mi riempie di stupore e rinnova ogni giorno il mio amore per l’animazione. Sebbene la serie stia volgendo al termine, spero fermamente che i suoi personaggi possano continuare a crescere, evolversi e sostenersi reciprocamente.”

Amata dalla critica e dai fan di tutto il mondo, la serie su Steven Universe mette al centro grandi temi come la diversità, l’inclusione, l’amore incondizionato e il rispetto reciproco, raccontando le avventure del giovane protagonista Steven, “fratello minore” delle Crystal Gems, un team di magiche supereroine provenienti da un altro pianeta e in lotta per la difesa della Terra.

Ognuna delle Crystal Gems ha una gemma incastonata nel corpo che le conferisce un determinato potere: Garnet, leader del gruppo, misteriosa e poco loquace, ne ha due rosse sui palmi delle mani; Ametista, la componente più allegra e socievole, ne ha una viola sul petto; Perla, intellettuale e stratega, ne ha una blu sulla fronte, mentre Steven ne possiede una rosa nell’ombelico ereditata dalla madre. Steven, infatti, è il figlio della defunta leader del gruppo, Quarzo Rosa, e dell’umano Mr. Universe, aspirante rock star. Da una parte, quindi, possiede i poteri della madre, dall’altra l’umanità del padre.

Il giovane dovrà riuscire a colmare il divario tra il mondo fantascientifico delle Gemme con quello divertente e straordinariamente complicato degli esseri umani. Nonostante la sua inesperienza sarà Steven, nelle loro magiche avventure, a trovare sempre il modo più originale per salvare la situazione dimostrando che credendo in se stessi si possono raggiungere grandi risultati!

La scorsa estate lo show Steven Universe ha inoltre celebrato una cerimonia di matrimonio omosessuale tra due dei suoi personaggi più amati, Ruby e Sapphire: considerato uno dei migliori episodi animati del 2018, l’evento è stato definito da Entertainment Weekly come “una delle cerimonie nuziali più sincere nella storia dell’animazione”.