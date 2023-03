L’attore Steven Yeun, candidato all’Oscar per il film Minari, ha annunciato di aver ottenuto un ruolo nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Il personaggio che interpreterà non è stato ancora rivelato ma, secondo quanto riportato, farà parte del cast del prossimo film dei Thunderbolts, insieme a Harrison Ford, Florence Pugh e David Harbour.

Steven Yeun si unisce al MCU

In un’intervista esclusiva con Total Film, Yeun ha espresso la sua eccitazione per il progetto, definendolo una nuova sfida e una grande opportunità per raggiungere un vasto pubblico.

Mi sento bene, sono entusiasta. Mi sento pronto a una nuova sfida. Mi sento fortunato a poter far parte di un progetto in grado di raggiungere così tante persone.

Steven Yeun in The Walking Dead

Steven Yeun non è la prima volta che partecipa a produzioni di grosso calibro, l’attore è infatti diventato famoso grazie al suo ruolo di Glenn nella serie televisiva The Walking Dead, che ha interpretato per sei stagioni. Yeun ha infatti dichiarato di pensare con affetto a quel periodo della sua carriera e ha rivelato che il suo personaggio gli ha insegnato un’importante lezione di vita. Secondo l’attore, il suo ruolo di Glenn gli ha mostrato che la sua vita è valida senza dover necessariamente offrire qualcosa di valore o di servizio agli altri. Scherzando aggiunge che c’è voluta un’apocalisse per capirlo.

La serie TV The Walking Dead

La serie TV The Walking Dead fu stata trasmessa per la prima volta nel 2010 sulla rete televisiva AMC negli Stati Uniti e quasi in contemporanea in Italia su Sky. Essa basa sull’omonima serie a fumetti creata da Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard, e segue le vicende di un gruppo di sopravvissuti in un mondo post-apocalittico invaso da zombie. L’obbiettivo dei protagonisti è uno, cercare luoghi sicuri e combattere con tutte le loro forze gli zombi e altri sopravvissuti. La serie è diventata un successo immediato e ha continuato per undici stagioni, oltre a diversi spin-off e film. The Walking Dead è diventato un fenomeno culturale, ha influenzato la cultura popolare, ed è ad oggi disponibile per la visione sulla piattaforma streaming Disney Plus.

L’offerta di Disney+