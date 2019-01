Stone Age compie dieci anni: arriva l’edizione “anniversario”

Stone Age è un gioco in scatola per 2-4 giocatori, ideato da Bernd Brunnhofer e pubblicato per la prima volta nel 2008.

Il gioco è ambientato, come suggerisce il titolo, nell’età della pietra dove i giocatori dovranno gestire una tribù assegnando ai diversi componenti diversi compiti fra i quali raccogliere la legna, tagliare le pietre, cercare l’oro, andare a caccia e commerciare.

Ogni partita dura tra i 60 e 90 minuti durante i quali ,grazie ad un’attenta strategia, bisognerà amministrare le risorse per raggiungere livelli di tecnologia e civilizzazione che permetteranno di accumulare più punti e vincere la partita.

Stone Age, nel corso degli anni, è diventato un gioco di strategia amato da moltissimi giocatori e per celebrare il decennale di questo titolo, Z-Man Games ha realizzato un’edizione speciale, Stone Age Anniversary, a tiratura limitata. L’edizione è arricchita da una stampa olografica di alcuni dettagli sulla scatola, dai segnalini dal nuovo design, un tabellone di gioco double face e due nuove mini espansioni che ampliano il gioco.

In Stone Age Anniversary si potrà scegliere su quale lato del tabellone di gioco ambientare una partita. Da una parte il tabellone presenta il gioco classico che i giocatori storici conoscono e amano, mentre girandolo potrete mettere alla prova la vostra abilità nel raccogliere e gestire le vostre risorse nel nuovo scenario ambientato durante un rigido inverno.

In questa variante del gioco le regole rimangono le stesse di una normale partita di Stone Age, ma si potrà decidere di applicarne di aggiuntive, pensate appositamente per questo scenario.

Dovrete proteggere la vostra tribù e fare in modo che sopravviva e per raggiungere questo obiettivo è necessario che le costruzioni siano isolate dal freddo. Occorrerà quindi girare le tessere degli edifici, queste sono stampate da entrambi i lati e su una delle due facce troverete la variante invernale. Per isolare termicamente le case dovrete spendere della pietra in più, chi sarà in grado di soddisfare questo requisito potrà guadagnare 5 punti in più.

Un’altra regola aggiuntiva dello scenario invernale riguarda l’oro. I giocatori potranno scambiare il loro oro per punti extra e quando si pescherà una carta civilizzazione sarà necessario spendere una risorsa oro in più rispetto al valore richiesto dalla carta. Questa meccanica apparentemente dispendiosa si rivelerà molto importante in termini di gestione delle risorse perché vi permetterà di di guadagnare più punti.

Nell’edizione del decennale sono comprese, come dicevamo, anche due mini espansioni che possono essere aggiunte allo scenario invernale: Igloo e Animali selvaggi.

Utilizzando la mini espansione igloo potrete aggiungere quattro tessere igloo che andranno ad sommarsi agli altri edifici. Ognuno di questi potrà ospitare un segnalino e, se conquistato, non conterà nel numero totale di edifici che potete controllare. Conquistarne uno vi conferirà dei punti e per farlo occorrerà occuparlo con un vostro segnalino e spendere il valore di risorse indicato.

Nell’espansione Animali Selvaggi dovrete invece difendere la tribù dagli attacchi degli animali selvaggi, che si spingono fino ai confini del villaggio in cerca di prede. Le carte animale andranno mischiate insieme a quelle civilizzazione e quando una di queste verrà messa in gioco, tutte le tribù saranno minacciate da orsi polari, cinghiali, lupi e rapaci.

Quando una delle carte animale entra in gioco tutti i tiri di dado dei giocatori verranno ridotti dal malus indicato sulla carta. Per proteggersi dalla minaccia, i giocatori dovranno collaborare, posizionando un numero di segnalini uguale o superiore al valore indicato sulla carta.

All’interno della scatola troverete 128 segnalini in legno, 120 tessere con illustrazioni dettagliate, 40 carte, 7 dadi, 4 Player Boards, 1 lancia dadi in pelle, 1 tabellone di gioco, il libro delle regole e 1 scheda riassuntiva.

L’edizione italiana di Stone Age Anniversary è stata localizzata da Giochi Uniti.