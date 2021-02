Alcuni puristi non riescono ad ammetterlo, ma spesso i fumetti supereroistici divengono delle soap opera con personaggi in tute avveniristiche e maschere. I supereroi, infatti, oltre a compiere gesta eroiche memorabili, hanno un cuore e questo li porta a storie di grande spessore romantico. Non importa se provengono dalla DC Comics o dalla Marvel, un supereroe non è destinato solo a salvare l’umanità, ma anche a dover gestire una vita amorosa spesso molto complicata. DC Comics, però, avendo delle storie molto più psicologiche e intime, ha raccontato alcune trame romantiche tanto complicate, quanto indimenticabili. San Valentino è la festa degli innamorati e queste vale anche per i mondi fantastici, quindi vediamo insieme quali sono le migliori storie d’amore targate DC Comics.

Le migliori coppie DC Comics

Hawkman e Hawkgirl

La storia di questi due personaggi è famosa per la sua confusione, l’eccessiva complicatezza e l’incredibile solidità della coppia. Pochi personaggi sono memorabili, come funzionamento e forza, quanto Hawkman e Hawkgirl. Si sono fatti conoscere come divinità egizie, poi sono divenuti degli alieni spaziali e negli anni anche degli strani umani mutanti, ma nessuna storia è riuscita a scalfire il loro amore.

Viene difficile immaginarli con qualcun altro anche perché sono rinati stando sempre insieme. I personaggi hanno ottenuto una buona visibilità di pubblico grazie ai programmi televisivi come Flash, Arrow e Legends of Tomorrow e, proprio per ciò che si è visto in quest’ultimi, entrambi gli Hawk hanno dovuto adeguarsi al fatto di aver vissuto diverse vite precedenti. Nonostante ciò, il loro amore gli ha consentito sempre di formare un duo imbattibile. È proprio la loro natura a renderli così forti insieme.

Aquaman e Mera

Non sono sempre stati la coppia più felice dell’universo fumettistico globale, ma Aquaman e Mera sono comunque riusciti a superare tutte le difficoltà e a stare insieme. I monarchi dell’acqua hanno dovuto affrontare numerose turbolenze che prendevano spunto dai classici della letteratura mondiale, con tanto di morte e resurrezione di uno dei due membri della coppia. La loro difficoltà più ardua fu la morte del loro bambino, Arthur Jr., ucciso da Black Manta con la conseguente colpevolizzazione di Aquaman da parte di Mera.

È difficile poter superare un momento così delicato, ma anche in questo caso ci sono riusciti un po’ come se il disprezzo che aleggia tra i due fosse la loro vera forza. Se considerate che Mera incontrò Aquaman per la prima volta con l’intenzione di assassinarlo, ma poi si innamorò di lui perdutamente, capite bene che la storia non può che essere contorta e complessa. La loro devozione reciproca è stata la base per superare i momenti difficili e questa storia d’amore è osservabile anche nel primo film di Aquaman.

Apollo e Midnighter

Indubbiamente tra i personaggi DC più iconici vi sono Superman e Batman e i due hanno influenzato molti altri personaggi apparentemente secondari. Tra questi vi sono i moderni Apollo e Midnighter i quali presentano caratteristiche classiche come la grande velocità e la super forza, ma Apollo è entrato prepotentemente in un territorio poco esplorato essendo uno dei primi protagonisti dei fumetti a essere dichiaratamente omosessuale.

Sebbene non tutte le relazioni debbano aspirare al matrimonio, quello di Apollo e Midnighter è stato inizialmente visto come un potenzialmente grosso problema poiché è l’equivalente metaforico di Superman e Batman che si sposano e adottano un bambino. Si è trattata quindi di una sovversione dei soliti tropi che circondano personaggi così potenti, simile a quello che abbiamo visto in storie come Watchmen di Alan Moore. Questo ha permesso loro di ricevere numerosi complimenti da parte della critica e del pubblico.

Robin/Nightwing e Batgirl/Oracolo

Batman è la star principale della Bat Family, ma ciò non significa che sia l’unico in grado di trovare l’amore. In effetti, una delle ragioni per cui la relazione di Batman con Batgirl è stata criticata nel recente adattamento animato di The Killing Joke è proprio perché le persone non pensavano che i due fossero adatti l’uno per l’altra. C’era sicuramente la differenza di età, ma c’era anche il fatto che Barbara aveva già una storia ben nota e popolare nei fumetti, ovvero con Nightwing.

Dick Grayson ha sentimenti di lunga data per Barbara, che risalgono a quando era ancora Robin e quando la ragazza divenne Batgirl per la prima volta. Inizialmente, tutto venne liquidato come una cotta tra ragazzini, ma quando sono cresciuti e Dick è diventato Nightwing e Barbara è divenuta Oracolo, il loro amore si è rivelato più profondo e hanno persino pianificato di sposarsi. Quest’ultimo progetto è sfumato per varie paure e incongruenze, ma i due non hanno mai smesso di pensare di dargli un’altra possibilità.

Wonder Woman e Steve Trevor

Wonder Woman ha avuto una dimenticabile storia d’amore con Superman, ma il motivo per cui non andò mai in porto è perché il cuore della supereroina è sempre appartenuto a Steve Trevor. Quest’ultimo non è sempre stato l’interesse amoroso di Wonder Woman anche perché Steve, per anni, è stato molto più vecchio di Diana ed era sposato con la sua amica Etta Candy. I due, però, col tempo sono riusciti a trovare magicamente la loro strada amorosa.

Innanzitutto Steve è il primo uomo che Diana incontra fuori dall’isola delle Amazzoni e grazie a lui apprende il meglio che l’umanità ha da offrire. Steve quindi rappresenta la gentilezza e la compassione dell’umanità che Diana vuole proteggere e forse senza di lui non sarebbe mai stata la splendida eroina che è diventata.

Black Canary e Freccia Verde

Una coppia con diversi decenni di storia è Black Canary e Freccia Verde, che si sono incontrati negli anni ’60 poco prima che entrambi entrassero a far parte della Justice League. Ma come i fan della coppia sicuramente sanno, i due hanno avuto una relazione tutt’altro che liscia, inizialmente litigando tra loro, poi passando all’attrazione fisica reciproca e infine separandosi sempre prima delle nozze programmate.

Alla fine, però, Black Canary ha accettato la proposta di Freccia Verde e il loro matrimonio è stato uno dei più grandi eventi nell’universo DC. Tuttavia, fu anche di breve durata tanto che per gran parte di The New 52, ​​questa coppia non ha avuto interazioni e Canary è arrivata a restituire l’anello al compagno. Ai fan, ovviamente, mancava la coppia, tanto che quando la loro relazione è stata ripresa di recente in DC’s Rebirth, è diventata uno degli aspetti più discussi della storia.

Flash/Barry Allen e Iris West

Se Black Canary e Freccia Verde durano dagli anni ’60, Flash e Iris vanno avanti dagli anni ’50. Ironia della sorte, nonostante il loro lungo tempo insieme e l’inclinazione di Flash nell’essere veloce, questo è stato in realtà un raro caso in cui la relazione è progredita fino al matrimonio prima che Iris realizzasse la vera identità di Barry Allen.

Questa è una vera bomba per una coppia, soprattutto considerando che il tropo comune nei fumetti è che l’eroe racconta al proprio partner la loro super identità per spiegare perché non possono stare insieme. Indipendentemente da ciò, la coppia ovviamente ha resistito così tanto da essere una delle più longeve nella storia dei fumetti.

Harley Quinn e Poison Ivy

È giusto comunicarvi che questa è l’unica relazione di Harley Quinn che includiamo in questa lista. Non inseriamo quella con Joker poiché, per quanto siano divenuti iconici soprattutto dopo il film Suicide Squad, non possiamo definire il comportamento violento del Joker una delle migliori relazioni nei fumetti. Quella tra Harley e Ivy è importante perché è una storia d’amore genuina e soprattutto gentile.

I semi della coppia furono piantati fin da Batman: The Animated Series con loro che commettevano crimini insieme e Ivy che si chiedeva perché Harley avesse sopportato il trattamento del Joker. Ivy divenne l’amica di cui Harley aveva bisogno e, una volta che Ms. Quinzel si vendicò del Joker, le due si resero conto che tra di loro vi era il potenziale per una sana storia d’amore. Quest’ultima prima faceva parte solo delle teorie dei fan, poi è divenuta canonica quando finalmente hanno condiviso il loro primo bacio.

Batman e Catwoman

Catwoman è un personaggio così furbo da essere contemporaneamente buono e cattivo, mentre Batman è uno dei supereroi più impassibili e seri tra quelli presenti nei fumetti. I due nottambuli mascherati, però, col tempo sono riusciti a trovare una combinazione perfetta per divenire una vera e propria coppia. C’è sempre stato un sottofondo civettuolo nelle loro interazioni, reso ancora più divertente dal fatto che Bruce e Selina uscivano addirittura insieme senza rendersi conto degli alter ego dell’altro.

I due hanno anche avuto la loro parte di battaglie, lasciando i fan a chiedersi se potessero mai essere felici insieme. I fan della trilogia di Batman di Christopher Nolan hanno ottenuto una risposta definitiva a questa domanda, ma i lettori di fumetti hanno dovuto pazientare un po’ di più. Ci sono linee temporali in cui Batman e Catwoman si sposano e hanno persino dei figli, ma nella continuità principale, Bruce Wayne ha difficoltà a far entrare qualcuno nella sua vita. I due hanno condiviso un famoso bacio durante gli eventi di Hush e sono arrivati anche al matrimonio, ma entrambi gli eventi hanno sempre avuto un finale molto agrodolce e pessimistico.

Superman e Lois Lane

La storia d’amore tra Lois e Clark Kent è la più lunga in assoluto considerando le varie vicende amorose narrate nei fumetti di qualunque casa editrice. Ha debuttato nel 1938 ed è attualmente ancora sposata con l’iconico supereroe. Certo, si sono incontrati con altre persone in passato, ma a questo punto la loro coppia è solida e invalicabile. Sebbene sia uno degli aspetti meno discussi di Superman, Clark Kent è in realtà un giornalista come Lois e, sì, Clark usa la sua personalità pubblica per distogliere l’attenzione dal suo incredibile alter ego, ma avrebbe potuto facilmente inserirsi in qualsiasi altra professione.

Ha scelto di riportare le notizie per difendere la verità, proprio come Lois. Se c’è una cosa che Lois e tutti i fan dei fumetti sanno, è che Superman è uno degli eroi più onesti e corretti in circolazione. Quindi, se Lois voleva qualcuno che difendesse la verità, non avrebbe davvero potuto trovare di meglio. L’era Rebirth è unica per la coppia poiché si osserva il Superman dell’era Pre-Flashpoint che riesce ad avere un figlio di nome Jon.