Strange Planet, il primo libro di Nathan W. Pyle arriva in Italia!

Uno dei progetti più acclamati dal New York Times arriva in Italia grazie ad Magazzini Salani. Il suo nome è Strange Planet, e si tratta di un’opera scritta e disegnata da Nathan W. Pyle, che debutterà il prossimo 13 febbraio in tutte le migliori fumetterie, librerie e negozi online.

“È un pianeta stranamente familiare pieno di cose blu che stanno facendo cose che ci sembrano molto tradizionali e familiari, ma le descrivono in modi insoliti”, spiega l’autore del libro, Nathan W. Plyle.

Per chi non lo conoscesse, Strange Planet racconta la storia di un universo particolarmente strano, ma al tempo stesso complesso e fatto di tutti i tipi di colori, dal rosa al blu, dal verde al viola. Leggendo tra le righe del libro, l’autore cerca di raccontare una sua riflessione su abitudini, rituali codificati e gesti, fino ad arrivare agli oggetti che ormai sono diventati un’abitudine per tutti noi.

Oltre alla storia, Strange Planet consentirà di far parte di questo mondo colorato attraverso tantissime vignette originali e in esclusiva per questo libro. Il prezzo consigliato, infine, è di 13,90 euro, e il libro sarà disponibile nel formato 16×16 con copertina cartonata con plancia incollata.