Non è stato particolarmente positivo il debutto di Strange World – Un mondo misterioso al box office. Il nuovo film d’animazione della Disney, stando ai dati più recenti, ha incassato soltanto 11,9 milioni di dollari nel weekend di apertura in America. A livello globale ha invece raggiunto quota 27,8 milioni di dollari, cifra in ogni caso ben al di sotto delle aspettative originarie (almeno 30-40 milioni di dollari). Un flop commerciale per molti legato anche alle scarse attività di marketing della Disney.

Strange World

Strange World si sta rivelando un flop al box office

A meno di una clamorosa ripresa nelle prossime settimane, Strange World sembrerebbe essere destinato a perdere all’incirca 100 milioni di dollari. Dato il budget di 180 milioni speso nella sua realizzazione, il film dovrebbe generarne almeno 360 milioni per raggiungere il break even. Oltre al marketing non eccelso, sono stati in molti a criticare la finestra di uscita: il film è arrivato nelle sale il 23 novembre, due settimane dopo Black Panther: Wakanda Forever e prima dell’attesissimo sequel di Avatar, destinato a dominare il periodo natalizio e non solo. Quello di Strange World rappresenta dunque uno dei weekend di apertura peggiori per la Disney negli ultimi tempi, considerando come il remake di West Side Story diretto da Steven Spielberg abbia invece incassato 10,5 milioni di dollari nei primi giorni.

Questa la sinossi di Strange World: L’originale film d’azione e avventura viaggia nel profondo di una terra inesplorata e pericolosa in cui creature fantastiche attendono i leggendari Clade, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran lunga, più importante missione. Diretto dal premio Oscar Don Hall e sceneggiato dal promettente candidato al miglior film d’animazione Qui Nguyen, il film è ispirato ai grandi capolavori d’avventura come Viaggio al centro della Terra di Jules Verne o Indiana Jones.