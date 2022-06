A una decina di giorni dall’uscita del nuovo film Pixar Lightyear, Disney ha deciso di rilasciare un teaser trailer e una locandina per Strange World – Un Mondo Misterioso, il Classico Disney numero 61 in uscita tra qualche mese. La nuova pellicola sarà diretta da Don Hall, già famoso per film come Big Hero 6 e Raya e l’ultimo drago, assieme a Qui Nguyen. A Jake Gyllenhaal invece, è stato affidato il compito di prestare la propria voce al protagonista Cearcatore Clade, uno dei componenti della famiglia Clade.

Come affermato dallo stesso regista, il film risulta un omaggio alle riviste pulp, divenute molto famose nella prima metà del novecento. Malgrado in molti limitino il genere pulp alle storie di gangster probabilmente a causa del film di Quentin Tarantino Pulp Fiction, le storie di questi magazine avevano una natura ben diversa. Infatti, spaziavano dal poliziesco, al fantascientifico, al western, fino ad arrivare anche a combinarne diversi assieme, anche molto differenti tra loro.

Come si può vedere dal teaser trailer, Strange World – Il mondo misterioso sembra ispirarsi proprio alle avventure scritte in quelle riviste, con grossi titoli sensazionali e una narrazione entusiasta, forse strizzando un po’ l’occhio all’avventura d’ispirazione a Russel e Carl, nel film Up. La breve sinossi rilasciata, segue principalmente Searcher Clade e la sua famiglia, composta esclusivamente da esploratori.

Assieme, i Clade si metteranno in viaggio per un’avventura, che metterà a dura prova ognuno di loro. Trovandosi a dover affrontare i problemi sorti e dover accantonare ogni possibile divergenza per non mettere a rischio la loro missione, i Clade faranno una delle scoperte più incredibili della loro vita, ritrovandosi in una terra misteriosa e abitata da creature mai viste prima.

Strange World – Il mondo misterioso è atteso nelle sale cinematografiche per il 23 novembre del 2022.