Stranger Things 3: anticipazioni (spoiler) a ruota libera su tutti i protagonisti!

Ross e Matt Duffer, creatori di Stranger Things, rivelano anticipazioni su tutti i protagonisti della terza stagione dell'attesa serie Netflix.

Manca davvero pochissimo al lancio della terza stagione di Stranger Things, serie cult Netflix, e i fratelli Matt e Ross Duffer, creatori dello show originale, ci promettono che sarà “la stagione più grande di sempre”. I due però intendono renderci quest’attesa meno dolorosa possibile (o ancora più snervante, a seconda dei punti di vista!), con alcune anticipazioni sugli eventi dei nuovi episodi, una per ogni protagonista!

Nel luglio del 1985, l’estate è entrata nel vivo: senza noiose mattinate a scuola e compiti da fare, i ragazzi trascorrono le giornate tra lo shopping allo Starcourt, il nuovo centro commerciale, e le nuotate nella piscina di Hawkins… ma una minaccia dal Sottosopra è in agguato.

È bene ricordarvi che quanto segue ovviamente è da ritenersi SPOILER, quindi proseguite a vostro rischio e pericolo.

STRANGER THINGS

I RAGAZZI SCOPRONO L’AMORE, LE RAGAZZE L’AMICIZIA



Ora che Undici non ha più bisogno di nascondersi e può vivere allo scoperto, Mike (Finn Wolfhard) può finalmente vivere il suo primo amore, cosa che farà irritare non poco “papà” Hopper. Questo lo porterà ad avere anche i primi problemi ed incomprensioni, fortuna che può chiedere aiuto al suo amico Lucas (Caleb MacLaughlin), il primo del gruppo ad aver trovato una fidanzata, cosa che lo porta a “fare lo spaccone” con gli amici in qualità di “esperto” in materia, elargendo consigli a destra e a manca. Intanto, Dustin (Gaten Matarazzo) fa ritorno dallo Science Camp in cui potrebbe essersi trovato una fidanzata… oppure no, e Will (Noah Schnapp) si sente escluso, visto che è rimasto l’unico a voler trascorrere l’estate nella cantina di Mike a giocare a Dungeons & Dragons, mentre gli altri preferiscono uscire con le ragazze.

Anche Max (Sadie Sink) sta sbocciando, e da maschiaccio impenitente sta lentamente prendendo confidenza col suo lato femminile. In mezzo a tanti ragazzi può finalmente contrare sul valido apporto di una nuova amica, Undici (Millie Bobby Brown), che ora che può vivere un’esistenza “normale” ed aprirsi al prossimo, inizia a sperimentare cose come l’amicizia, l’amore e lo shopping. Ma in mezzo a confidenze e problemi di cuore, le ragazze fanno anche una terribile scoperta…

STRANGER THINGS

BILLY IN PRIMA LINEA, I GUARDIANI SI UNISCONO



A rendere l’estate più rovente sarà il bagnino più chiacchierato della Hawkins Pool, Billy (Dacre Montgomery), ma il destino ha altro in serbo per lui, e presto sprofonderà nel suo peggior incubo. A lui, i fratelli Duffer promettono: “spetterà un ruolo da protagonista, con una performance incredibile.”

Gli ultimi due anni sono stati spietati con Joyce (Winona Ryder), e comprensibilmente la soglia d’allerta della donna è sempre altissima. Lei sarà la prima ad avvertire che qualcosa non vada nella città di Hawkins, e per fortuna potrà contare sull’unica persona che potrebbe crederle ed aiutarla: lo sceriffo Hopper (David Harbour), in costante ansia con i capricci di una figlia adolescente al suo primo amore. Ben presto però scoprirà che avrà cose ben più gravi di cui preoccuparsi.

Stranger Things

TEEN @ WORKS

Oltre che fidanzati, Nancy (Natalia Dyer) e Jonathan (Charlie Heaton) diventano colleghi di lavoro. I ragazzi riescono ad ottenere uno stage estivo nella redazione del quotidiano locale, l’Hawkins Post, ma per la cronista ed il fotografo, lavorare insieme li metterà a durissima prova.

Intanto, Robin (Maya Hawke), nerd della banda musicale nella scuola finisce a lavorare con Steve alla Scoops Ahoy, la nuova gelateria all’interno del centro commerciale. Tra i due non scorre buon sangue, ed anzi, non fanno altro che battibeccare. Del resto lei non è certo il tipo di ragazza che Steve (Joey Keery) avrebbe piacere a frequentare, ma sapete come si dice: il lavoro è lavoro, no?

La terza stagione di Stranger Things arriverà su Netflix giovedì 4 luglio.