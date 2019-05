Stranger Things 3: il nuovo trailer e alcuni poster celebrano l’estate ad Hawkins

Stranger Things, serie di Netflix, è pronta a tornare con il terzo capitolo. L'uscita della nuova stagione del film ambientato nel 1985, è prevista per il 4 luglio prossimo. Nel frattempo sono stati pubblicati sia il trailer che alcuni poster che ritraggono i nostri protagonisti.

Stranger Things, una delle serie più amate di Netflix, è pronta a tornare con il terzo capitolo. L’uscita della nuova stagione del film ambientato nel 1985, è prevista per il 4 luglio prossimo. Ebbene, il nuovo trailer ci fa entrare perfettamente nell’atmosfera estiva degli anni ’80, che accompagnerà le varie vicende di Stanger Things 3. La clip, intitolata Estate ad Hawkins, è incentrata sul personaggio di Billy il quale, impegnato del lavoro di bagnino in una piscina, attira l’attenzione di tutte le donne presenti. Effettivamente, il video non fornisce informazioni particolarmente importanti, a differenza dei poster pubblicitari dedicati ai protagonisti.

Infatti a tal proposito, secondo alcune voci di corridoio, sembrerebbe che il terzo capitolo della serie di Netflix sia molto più cupo rispetto alle due stagioni precedenti. Pare siano stati gli stessi sceneggiatori e creatori della serie, i Fratelli Duffer, a fornire questa nuova informazione ai fans . Difatti le immagini promozionali, all’interno delle quali si possono notare i vecchi personaggi, ovviamente cresciuti, insieme ad alcune new entry, sembrano essere molto particolari.

Ciò che incute più timore e che dona ai poster un aspetto abbastanza inquietante è il fatto che, apparentemente, i nostri protagonisti sono allegri e spensierati in una tranquilla serata estiva animata dai fuochi d’artificio. In realtà, la maggior parte di loro, viene rappresentata con un’espressione preoccupata e abbastanza impaurita. Tra l’altro, i poster sono stati accompagnati da uno slogan: “Un’estate può cambiare tutto”.

Ci sarà una spiegazione nascosta, tutta da scoprire, in questa affermazione? Non ci resta che aspettare il 4 luglio per sapere cosa accadrà nella tranquilla cittadina di Hawkins e quali inquietanti eventi dovranno affrontare i protagonisti di Stranger Things nella Stagione 3. E voi cosa vi aspettate dal terzo capitolo della serie originale Netlflix? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti, nel frattempo gustiamoci il nuovo trailer.