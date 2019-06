Stranger Things 3: Netflix rilascia trama ed immagini della terza stagione

Netflix rilascia trama e foto della terza stagione di Stranger Things, attesissima serie horror che omaggia il cinema sognante degli anni "80 ed in arrivo sulla piattaforma streaming venerdì 4 luglio.

Un estate può cambiare tutto., questo lo slogan principe della prossima stagione di Stranger Things. Benvenuti al 4 luglio del 1985 per l’imminente debutto di Stranger Things 3 – dove “Un’estate può cambiare tutto”. Per darvi un’idea di ciò che alcuni di questi cambiamenti potrebbero comportare, Netflix ha rilasciato la sinossi ufficiale della stagione e una bella carrellata di foto tratte dai nuovi episodi della terza stagione per i fan che desiderano lanciarsi in speculazioni e teorie di sorta a poche settimane dal suo debutto.

“È il 1985 a Hawkins, nell’Indiana, ed è arrivato il caldo estivo. La scuola è finita, c’è un centro commerciale nuovo di zecca in città, ed i ragazzi di Hawkins stanno entrando nell’età adulta. Il romanticismo sboccia e complica le dinamiche del gruppo, e tutti dovranno capire come crescere… senza crescere. Nel frattempo, il pericolo incombe. Quando la città è minacciata da vecchi nemici e nuove minacce, Undici e i suoi amici ricordano che il male non finisce; si evolve. Ora dovranno unirsi per sopravvivere e ricordare che l’amicizia è sempre più forte della paura.”

È quindi consolidato quanto già avevamo appreso dal trailer: il punto focale del terzo atto della serie cult Netflix mescolerà le pericolose atmosfere sovrannaturali del Sottosopra a qualcosa di ancora più terrorizzante… l’adolescenza! La crescita dei giovani protagonisti dello show, e la “normalizzazione” di Undici, anzi Jane, sono infatti alcuni degli aspetti più interessanti dei nuovi episodi in arrivo su Netflix.

Stranger Things

Vi ricordiamo anche i titoli degli episodi che comporranno la terza stagione di Stranger Things:

Suzie, mi ricevi?

Incubi

Il caso della bagnina scomparsa

La sauna

L’origine

Il compleanno

Il Morso

La battaglia di Starcourt

La terza stagione di Stranger Things arriverà su Netflix venerdì 4 luglio, per allora sarà disponibile in Italia anche il videogioco ufficiale su Nintendo Switch.