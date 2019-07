Stranger Things 3: su Italia 1 la maratona anni ’80

A partire dalla giornata di oggi, va in onda su Italia 1 una programmazione interamente dedicata alla nuova stagione di Stranger Things: Stranger 80's.

Nel corso della giornata di oggi, 3 luglio, va in onda su Italia 1 una programmazione per celebrare il ritorno della nuova stagione di Stranger Things, con Stranger 80’s. Il tanto atteso nuovo capitolo della serie TV ambientata negli anni ’80 andrà in onda questa notte, 4 luglio. Dunque anche la TV lineare collabora insieme alla piattaforma streaming di Netflix per promuovere un grande evento come quello del ritorno di Stranger Things.

Dunque, Italia 1 ha deciso di cambiare il suo palinsesto mandando in onda molti dei film cult degli anni ’80. Nel corso della giornata di oggi il canale Mediaset proporrà al pubblico opere cinematografiche del calibro di Ritorno al futuro diretto da Robert Zemeckis, The Breakfast Club e Sixteen Candles film del regista John Hughes, proprio in queste ore è andato in onda I Gremlins e successivamente Gremlins 2, film diretti da Joe Dante, e vedremo un grande classico: E.T. di Steven Spielberg.

Per dare il benvenuto a Stranger Things 3, Italia 1 ha deciso di chiedere “ausilio” all’amato Uan, il pupazzo di Bim Bum Bam. Insomma il canale Mediaset ha deciso di fare un regalo a tutti coloro i quali hanno vissuto a pieno gli anni ’80. Arrivati a questo punto, non ci resta che attendere ancora qualche ora per scoprire quali eventi si abbatteranno sulla tranquilla cittadina di Hawkins.

Siete pronti a rivedere Millie Bobby Brown nei panni di Undici, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin che interpreteranno rispettivamente Mike, Dustin e Lucas e Noah Schnapp che vestirà i panni di Will? Ancora un po di pazienza, ormai manca veramente pochissimo!