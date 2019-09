Stranger Things 4: il primo teaser trailer annuncia la nuova stagione

Netflix ha annunciato la quarta stagione di Stranger Things attraverso un teaser trailer appena divulgato. Non conosciamo ancora la data di rilascio

Il Trailer mostra ben poco di quella che sarà la quarta stagione di una delle serie più seguite su Netflix, ma si conclude con un messaggio che ci fornisce un’eloquente informazione: “Non siamo più a Hawkings”. La quarta stagione di Stranger Things sarà ambientata, quindi, non più nella cittadina di Hawkings ma altrove, anche se non sappiamo dove.

Stranger Things 4 potrebbe essere ambientata nel luogo dove Undici e la sua nuova famiglia hanno deciso di trasferirsi, oppure potrebbe seguire l’anticipazione della scena post credit inserita alla fine dell’ultimo episodio della terza stagione. Non abbiamo certezze ma solamente molte domande a cui verrà data risposta, con ogni probabilità, nel corso dei prossimi mesi che saranno fondamentali anche per conoscere la data di rilascio della nuova stagione.

A dirigere i lavori anche questa volta ci saranno i fratelli Duffer che hanno, inoltre, firmato un contratto pluriennale con Netflix per la realizzazione di nuovi contenuti originali. Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix ha, infatti, dichiarato “I fratelli Duffer hanno affascinato gli spettatori di tutto il mondo con Stranger Things, siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente il nostro legame. La loro vivida immaginazione darà vita a nuovi film e serie tv, che siamo certi i nostri utenti adoreranno. Non vediamo l’ora di vedere cosa avranno in serbo per noi una volta usciti dal Sottosopra“.

I fratelli Duffer si sono detti entusiasti di continuare la loro avventura con Netflix il cui team ha reso il loro lavoro libero e creativo. I registi ringraziano anche Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright e Matt Thunell per aver donato allo show tutto il supporto di cui aveva bisogno.