Fra i molti contenuti esclusivi offerti da Netflix ieri durante lo Stranger Things Day, celebrato il 6 novembre perché nello stesso giorno del 1983 infatti Will Byers scompariva dalla piccola cittadina di Hawkins nell’Indiana, spiccano senz’altro oltre al trailer (che potete recuperare nel nostro articolo dedicato) e al teaser con i titoli degli episodi che conferma anche la finestra di uscita di Strangers Things 4 (recuperatelo nel nostro articolo dedicato) anche la mappa di Hawkins e il tour virtuale dei negozi di cui vi avevamo parlato pochi giorni fa.

Stranger Things 4: la mappa di Hawkins e il tour virtuale dei negozi

È stato l’artista Kyle Lambert ad illustrare la mappa di Hawkins, la cittadina fittizia dell’Indiana situata nella contea Roane County dove si svolgono gli strani avvenimenti narrati nella serie. L’artista non si è di certo risparmiato illustrando praticamente tutti i luoghi visti nelle prime tre stagioni dall’Hawkins National Laboratory che contiene il portale per il Sottosopra e da dove si è liberato il Demogorgone, passando per lo Starcourt Mall (distrutto alla fine della terza stagione), fino alla scuola e alle abitazioni dei protagonisti.

Da notare come nella mappa compaia anche la Casa Creel, una casa infestata che dovrebbe giocare un ruolo importante nella quarta stagione e già protagonista di un teaser diffuso qualche settimana fa che vi riproponiamo in italiano:

Scoprite tutto il merchandise legato a Stranger Things su Amazon: dalle funko pop, alle magliette, alle guide e ai libri.

È invece Randy Havens, che nella serie interpreta l’occhialuto Professor Clarke, a condurre un tour virtuale degli Stranger Things Pop-up Store aperti a New York City e Los Angeles:

Sebbene non ci siano ancora dettagli definiti sulla trama della nuova stagione, con il nuovo trailer diffuso ci si può già fare un’idea di ciò che accadrà, soprattutto alla luce di quanto accaduto nelle tre stagioni precedenti, tra esperimenti scientifici sui bambini ed agenti speciali russi infiltrati nelle piccole cittadine della provincia americana. Inoltre, secondo il produttore Shawn Levy questa stagione toccherà le vette più alte della serie, anticipando che saranno centrali anche il destino di Jim Hopper (David Harbour) e l’abbandono di Hawkins da parte della famiglia Byers.