Stranger Things 4: le foto dal set confermano il ritorno di altri personaggi

Con la produzione della quarta stagione di Stranger Things in corso, sono apparse nuove foto dal set che confermano il ritorno di alcuni personaggi all’interno della serie.

Nonostante fossero state viste già in un precedente video, è confermato non solo il ritorno di Natalie Dyer nei panni di Nancy Wheeler, ma anche quello di Maya Hawke in quelli di Robin Buckley, visto che la coppia è stata avvistata assieme sul set intenta a girare una scena.

Sebbene la Hawke non sia visibile nella foto, l’account Instagram che l’ha pubblicata ha confermato la sua presenza nei commenti alla foto stessa.

Altri membri del cast che hanno confermato la loro presenza nella nuova stagione sono David Harbour nel ruolo di Hopper, già avvistato nel teaser trailer di un po’ di tempo fa, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson e Cara Buono.

Non è ancora chiaro quante altre stagioni ci saranno della serie dopo questa quarta stagione, ma essendo lo show uno dei più popolari originali di Netflix è possibile che lo il colosso di streaming possa volerne altre. Il produttore e regista della serie Shawn Levy, in precedenza, aveva parlato del futuro della serie, prendendo in considerazione la possibilità di una quinta stagione.

“Abbiamo le idee chiare, su quello che accadrà in questa quarta stagione”, ha detto Levyin un’intervista con Collider. “C’è davvero la possibilità di un’altra stagione oltre quella, che in questo momento non si sa se faremo. E quello che vorrei solo dire è parte del caos e del divertimento di questo particolare spettacolo è che mentre i Duffer e il team creativo e noi produttori descriviamo l’intera stagione, i Duffer usano davvero il processo di scrittura per rivisitare, rivalutare e mettere in discussione tutto ciò che hanno fatto in precedenza. Quindi, iniziamo sempre con delle chiare idee sui principali archi narrativi della stagione. Siamo sempre pronti per cambi di rotta e sorprese perché se i Duffer si imbattono in un’ispirazione diversa o sorprendente mentre riscrivono la sceneggiatura, seguiremo quell’ispirazione e tireremo fuori alcune idee per abbracciarne di nuove più eccitanti “.