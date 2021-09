Stranger Things 4, nuovo trailer al Tudum Netflix

La quarta e attesissima stagione di Stranger Things, serie Netflix creata dai fratelli Duffer e prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment, sta finalmente per prepararsi al debutto. Ora, in occasione dell’evento Tudum di Netflix che si sta tenendo in queste ore, è stato rilasciato un nuovo trailer visionabile poco più in basso.

Il nuovo video, chiamato Creel House, mostra una surreale sequenza ambientata in una casa davvero inquietante, la quale ci prepara agli sconvolgenti eventi che vedremo nella prossima stagione. La terza stagione di Stranger Things si è conclusa con la presunta morte di Jim Hopper, scomparso in un’esplosione durante la battaglia di Starcourt. Il personaggio di David Harbour dovrebbe però essere ancora vivo ed è tenuto prigioniero in un campo della Kamchatka, in Russia.

La quarta stagione vedrà anche un’altra novità, questa volta legata all’ambientazione principale: la famiglia Byers ha lasciato la cittadina di Hawkins vista nelle passate stagioni dello show, per cui lo scenario di Stranger Things 4 sarà completamente diverso rispetto a quanto visto in passato.

Anche Undici potrebbe essere messa ulteriormente alla prova in questa nuova stagione, visto che l’ultimo trailer ha suggerito che la giovane rivisiterà il suo passato traumatico nell’Hawkins National Laboratory (nel libro ufficiale della serie disponibile a prezzo speciale) si trovano tutte le altre informazioni necessarie. Oltre al cast originale, Stranger Things 4 vedrà l’ingresso di Amybeth McNulty (Chiamatemi Anna) come Vickie, Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family) nei panni della star del basket di Hawkins Patrick, Regina Ting Chen (Regina del Sud, The Falcon and The Winter Soldier) come Ms. Kelly, una consulente di orientamento sempre molto preoccupata per i suoi studenti e, infine, anche Grace Van Dien (Charlie Says, The Village) nel ruolo di Chrissy, capitano delle cheerleader e ragazza più popolare della scuola. L’uscita della nuova serie di episodi nel 2022.