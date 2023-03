Dopo quanto accaduto con la quarta stagione l’attesa dei fan è alle stelle per Stranger Things 5, conclusione definitiva della serie Netflx ideata dai fratelli Duffer. Lo show è diventato parte della cultura mainstream nel corso degli anni, macinando record di visualizzazioni e lanciando la carriera dei giovani protagonisti, su tutti quella di Millie Bobby Brown. L’interprete di Undici ha già lasciato intendere di essere pronta a lasciarsi alle spalle Stranger Things per dedicarsi a nuovi progetti.

Sono grata per l’opportunità avuta, ma al tempo stesso sono pronta per concludere la mia esperienza. Penso che tutto quello che c’era da raccontare sia stato fatto e ha significato una parte importante delle nostre vite per molto tempo. Adesso ho la possibilità di creare storie che sono importanti per me e focalizzarmi su altro.