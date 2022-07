Sono settimane ricche di buone nuove per gli appassionati di Stranger Things. Ogni giorno arriva qualche notizia eclatante sulla quinta stagione della serie originale Netflix, anche se i particolari sulla trama sono ancora scarsi. Oggi i co-creatori di Stranger Things, i fratelli Matt e Ross Duffer, si sono lasciati trasportare dal successo degli episodi finali e hanno raccontato aspetti importanti riguardanti l’ambientazione e la storia della stagione 5, che vedrà protagonista il Sottosopra incontrato sin dall’esordio della produzione sul piccolo schermo.

Stranger Things in un poster ufficiale della stagione 4

Stranger Things 5 spiegherà il significato del Sottosopra

A differenza dei capitoli precedenti, Stranger Things 4 (su Amazon trovate la maglietta di Vecna) ha visto la banda di Hawkins divisa per un lungo periodo. Per fortuna, nell’ultima stagione la situazione geografica dovrebbe tornare al punto di partenza: sembra che la serie vivrà un ritorno alle origini in tal senso. Ciò significa che vedremo il gruppo di ragazzi unito per combattere il male dall’inizio alla fine. La trama sarà ambientata principalmente in due luoghi che conosciamo molto bene: stiamo parlando di Hawkins e il Sottosopra. Niente Russia, riscatti, prigioni e viaggi inattesi: solo (o quasi) i luoghi della nostra memoria, quelli che abbiamo imparato ad amare nel tempo.

Parlando con Collider (la nostra fonte è screenrant.com), i Duffer Brothers hanno anticipato dettagli su Stranger Things 5, soffermandosi anche sul Sottosopra (Upside Down), diventato più misterioso nel corso della serie, in particolare nella stagione 4.

La storia si svolgerà principalmente a Hawkins, e ci sarà molto da dire anche sul Sottosopra. Abbiamo rivelato grandi informazioni nel volume 2, ma è tutto correlato a Vecna, Henry e al suo viaggio. Non abbiamo discusso invece di ciò che è esattamente il Sottosopra… Le grandi rivelazioni che arriveranno nella Stagione 5 di Stranger Things riguardano soprattutto la realtà alternativa stessa, a cui sinora abbiamo solo accennato. Nell’episodio 7, infatti, c’è un momento in cui ci rendiamo conto che il tempo lì è bloccato nel passato.

In base ai commenti dei Duffer, possiamo dire che Stranger Things 5 cercherà di ricreare la struttura originale dello show, ponendo l’attenzione sui personaggi della prima stagione: Undici, Mike, Will, Dustin e Lucas. Ricordiamo che gli episodi della quinta stagione dovrebbero essere più brevi (di poco, immaginiamo) rispetto a quelli della quarta, la cui durata media era di oltre un’ora ciascuno. Inoltre, sappiamo che la scrittura delle sceneggiature (esiste solo una bozza al momento) inizierà il prossimo agosto. Il capitolo finale dovrebbe arrivare su Netflix tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.